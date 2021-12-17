Донские парламентарии приняли бюджет на ближайшую трехлетку

Депутаты донского парламента приняли в окончательной редакции Областной закон о бюджете на ближайшие три года. Фото: пресс-служба ЗС РО

В Законодательном Собрании Ростовской области на очередном заседании парламентарии приняли в окончательной редакции Областной закон о бюджете на ближайшие три года. Он сохранил социальную направленность и отражает основные задачи социально-экономического развития Ростовской области.

Комментируя главный финансовый документ региона, председатель ЗС Александр Ищенко сказал, что в областном бюджете на ближайшие три года заложена рекордная сумма на выполнение наказов избирателей – 5 млрд рублей.

- Это те самые наказы, которые звучали и в ходе избирательной кампании Законодательного Собрания 2018 года, и которые прозвучали летом этого года на выборах депутатов Государственной Думы. Жители Ростовской области ставили перед кандидатами в депутаты задачи, проблемы, и часть из них уже нашли свое отражение в нынешнем бюджете, - подчеркнул Александр Ищенко.

Расходы на социальную политику составят почти 80 млрд рублей, на образование – примерно 62 млрд рублей, на здравоохранение – почти 26 млрд рублей, на культуру 5 млрд рублей, на физическую культуру и спорт – 5,0 млрд рублей, на ЖКХ – около 20 млрд рублей, дорожное хозяйство – 11 млрд рублей, на повышение заработной платы учителям за счет внедрения новой системы оплаты труда 3,3 млрд рублей.

«БЮДЖЕТ НАЦЕЛЕН НА РАЗВЯЗЫВАНИЕ ОСТРЫХ УЗЛОВ»

Спикер донского парламента сообщил, что это стало возможным благодаря укреплению бюджетной системы Ростовской области. В этом году вопреки негативным прогнозам поступления собственных налоговых доходов в областной бюджет росли опережающими темпами, что позволило направить их дополнительно на развитие социальной сферы.

– Бюджет сегодня нацелен на развязывание наиболее острых узлов и проблем в социальной жизни Ростовской области. Мы существенно в бюджете 2022 года увеличиваем расходы на культуру, образование, медицину. Будет продолжено строительство шестнадцати школ, начнется строительство еще семи новых. В том числе, в Ростове-на-Дону, район Левенцовский, и в Батайске, Авиагродок, - подчеркнул депутат.

Таким образом, бюджет отвечает на все главные запросы экономики и социальной сферы.

- Но что самое главное – это ответ на запросы людей, – подытожил Александр Ищенко.