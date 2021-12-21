Audi A6: сочетание изысканности и спортивного стиля с инновационными решениями

Фото: Ауди Центр Ростов

Audi А6 нового поколения - это среднеразмерный седан, традиционный лидер бизнес-класса. В нем удачно сочетаются изысканность и строгость форм, комплекс инновационных решений и спортивный стиль. Audi А6 - это эталон премиального автомобиля и настоящая сила энергии и прогресса.

В новом поколении Audi А6 сохраняются узнаваемые черты экстерьера, но при этом автомобиль стал более стильным и агрессивным. У него появились массивная решетка радиатора, стильная головная оптика, обтекаемая крышка капота.

Особенности Audi А6

- Многофункциональный руль с обогревом, отделанный кожей

- Электрическая регулировка передних сидений

- Комбинированная отделка салона кожей

- Декоративные алюминиевые вставки в отделке салона

- Уникальная технология двигателя «мягкий гибрид» со стартер-генератором, позволяющая экономить топливо

- Внедрение большого количества высокотехнологичного оборудования.

Внешний вид Audi А6 достаточно лаконичный. При этом в нем прекрасно сочетаются особенности бизнес-седанов и спорткаров.

Фото: Ауди Центр Ростов

Спортивные черты

Множество особенностей нового поколения Audi А6 подчеркивают спортивный дух автомобиля. Среди них наличие электромеханического сервотроника, системы динамического рулевого управления, больших колесных дисков и т.д.

В базовую комплектацию Audi А6 входят:

- полный комплект светодиодной оптики;

- датчики света и дождя;

- встроенная система обогрева для заднего стекла;

- ЭРА-ГЛОНАСС;

- антиблокировка колес;

- антипробуксовка;

- круиз-контроль;

- распределение тормозного усилия;

- ассистент движения при спуске с горы;

- электронный контроль устойчивости;

- передний и задний помощники парковки;

- датчик определения уровня давления в колесах;

- двухзонный климат-контроль;

и многое другое.

Фото: Ауди Центр Ростов

Модель обладает высокими показателями динамичности. В зависимости от вида двигателя автомобиль разгоняется до 100 км/ч за 5,1-8,4 секунды. Это позволяет Audi А6 хорошо маневрировать в городских условиях и успешно перемещаться за пределами города. При этом все двигатели Audi достаточно экономичны, максимальный уровень потребления топлива не превышает 6,8 литра.

Все поколения Audi A6 ценят за гармонию изысканных форм и совершенство функций. Секрет популярности прост: этот автомобиль всегда остается надежным партнером своего владельца. Изысканный, инновационный, строгий, спортивный - он такой один.

Изучить возможности модели и обсудить условия покупки Audi A6 можно в Ауди Центре Ростов. В дилерском центре в наличии большое количество моделей. Для покупателей разрабатываются индивидуальные условия, действуют различные специальные предложения. Кредо дилерского центра -профессионализм и компетентность, великолепное знание рынка, а также фантастическая влюбленность в автомобили Audi.

Ауди Центр Ростов

344010, Ростов-на-Дону, пр-т Театральный, 60Е

тел. +7 (863) 303-52-50

audi-rostov@audi-rostov.ru

Официальный сайт: https://www.audi-rostov.ru/ru.html

Инстаграм: https://www.instagram.com/audirostov/?hl=ru

ВКонтакте: https://vk.com/audirostov_ru

Фейсбук: https://www.facebook.com/audirostov

На правах рекламы