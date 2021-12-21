Audi A6: сочетание изысканности и спортивного стиля с инновационными решениями

Фото: Ауди Центр Ростов
Audi А6 нового поколения - это среднеразмерный седан, традиционный лидер бизнес-класса. В нем удачно сочетаются изысканность и строгость форм, комплекс инновационных решений и спортивный стиль. Audi А6 - это эталон премиального автомобиля и настоящая сила энергии и прогресса.
В новом поколении Audi А6 сохраняются узнаваемые черты экстерьера, но при этом автомобиль стал более стильным и агрессивным. У него появились массивная решетка радиатора, стильная головная оптика, обтекаемая крышка капота.
Особенности Audi А6
- Многофункциональный руль с обогревом, отделанный кожей
- Электрическая регулировка передних сидений
- Комбинированная отделка салона кожей
- Декоративные алюминиевые вставки в отделке салона
- Уникальная технология двигателя «мягкий гибрид» со стартер-генератором, позволяющая экономить топливо
- Внедрение большого количества высокотехнологичного оборудования.
Внешний вид Audi А6 достаточно лаконичный. При этом в нем прекрасно сочетаются особенности бизнес-седанов и спорткаров.
Фото: Ауди Центр Ростов
Спортивные черты
Множество особенностей нового поколения Audi А6 подчеркивают спортивный дух автомобиля. Среди них наличие электромеханического сервотроника, системы динамического рулевого управления, больших колесных дисков и т.д.
В базовую комплектацию Audi А6 входят:
- полный комплект светодиодной оптики;
- датчики света и дождя;
- встроенная система обогрева для заднего стекла;
- ЭРА-ГЛОНАСС;
- антиблокировка колес;
- антипробуксовка;
- круиз-контроль;
- распределение тормозного усилия;
- ассистент движения при спуске с горы;
- электронный контроль устойчивости;
- передний и задний помощники парковки;
- датчик определения уровня давления в колесах;
- двухзонный климат-контроль;
и многое другое.
Фото: Ауди Центр Ростов
Модель обладает высокими показателями динамичности. В зависимости от вида двигателя автомобиль разгоняется до 100 км/ч за 5,1-8,4 секунды. Это позволяет Audi А6 хорошо маневрировать в городских условиях и успешно перемещаться за пределами города. При этом все двигатели Audi достаточно экономичны, максимальный уровень потребления топлива не превышает 6,8 литра.
Все поколения Audi A6 ценят за гармонию изысканных форм и совершенство функций. Секрет популярности прост: этот автомобиль всегда остается надежным партнером своего владельца. Изысканный, инновационный, строгий, спортивный - он такой один.
Изучить возможности модели и обсудить условия покупки Audi A6 можно в Ауди Центре Ростов. В дилерском центре в наличии большое количество моделей. Для покупателей разрабатываются индивидуальные условия, действуют различные специальные предложения. Кредо дилерского центра -профессионализм и компетентность, великолепное знание рынка, а также фантастическая влюбленность в автомобили Audi.
Ауди Центр Ростов
344010, Ростов-на-Дону, пр-т Театральный, 60Е
тел. +7 (863) 303-52-50
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