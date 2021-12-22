Анна Касьяненко: СЗАО «СКВО» завершает 2021 год с достойными производственными и экономическими показателями

СЗАО «СКВО» завершает 2021 год с достойными производственными и экономическими показателями

Уходящий год выдался не самым легким для сельхозпредприятий региона: неблагоприятные условия для сбора урожая, рост цен на оборудование, удобрения, ограничительные меры на экспорт зерна и многое другое.

О том, как в нестабильных условиях рынка продолжать развивать агропредприятие по всем производственным направлениям, обеспечивать комфортные условия труда и повышать уровень жизни сотрудников, рассказала генеральный директор СЗАО «СКВО» (Зерноградский район) Анна Касьяненко.

Анна Касьяненко, генеральный директор СЗАО «СКВО».

- К концу года, как известно, принято подводить итоги. Каким 2021 год стал для СЗАО «СКВО», все ли задачи были выполнены?

- Главной глобальной задачей, которую мы ставили перед собой на протяжении последних двух лет, являлось, в первую очередь, сохранение достигнутого уровня производства по всем направлениям.

Порой было очень трудно, но сейчас можно с уверенностью сказать, что к концу 2021 года мы подходим с достойными производственными и экономическими показателями, которые позволяют нам продолжить свое дальнейшее развитие. Этот год был интересным, он бросил нам вызов по погодным условиям, с которыми мы столкнулись весной-летом: сначала обильные осадки, а затем летние температурные рекорды с 40-градусной жарой.

- Насколько пандемия COVID-19 заставила изменить механизмы и алгоритмы работы?

- Относительно пандемии прошлый год был сложнее, тогда еще вообще никто не знал, что это такое и как с этим жить. В этот период

появился новый формат работы внутри предприятия: часть сотрудников, работа которых это позволяла, была переведена на удаленную работу, а работников в производственных подразделениях разделили на смены.

Были и заболевшие среди сотрудников, и те, кто уходил на карантин. Это время было трудным для всех, в том числе и для СЗАО «СКВО».

Также нам пришлось подстроиться под новые сроки работы с поставщиками, появился новый регламент работы. Должна отметить, что со всеми нашими партнерами сбоев не возникало, никто не подводил, но тем не менее теперь мы закладываем заранее время для заказа каких-либо позиций.

В целом уже в текущем году какие-то моменты уточнялись и корректировались, но все работы на предприятии выполнялись согласно графику.

О СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ И РОСТЕ ЗАРПЛАТ

- Правильно ли я понимаю, все меры социальной поддержки сотрудников, уровень заработной платы сохранены? Мало того, вы вложили собственные средства в оснащение пункта вакцинации?

- Да, конечно, социальная поддержка для нас является неотъемлемой частью хозяйственной деятельности. СЗАО «СКВО» является практически единственным хозяйствующим субъектом, поэтому обеспечение комфортной среды, повышение уровня жизни на селе становятся одними из главных задач предприятия.

У нас стабильная заработная плата, общий уровень которой вырос на 30% по сравнению с прошлым годом. Хотела бы отметить, что повышение зарплаты, на мой взгляд, является инвестицией в будущее предприятия. Мы вкладываемся в своих сотрудников, в молодых специалистов, ведь именно от них зависит дальнейшее развитие компании. Помимо этого, мы помогаем нашим сотрудникам с жильем, с зачислением детей в школу и детский сад. А недавно открыли новый спортивный зал.

Что касается пункта вакцинации, его открытие было важным для всех местных жителей нашего хутора и жителей близлежащих поселений. Мы оказали помощь в оснащении его лекарственными препаратами и оборудованием.

Большой объем средств компании шел именно на материальную помощь заболевшим сотрудникам в период пандемии. И мы как социально ответственное предприятие еще до того, как это было озвучено президентом, предоставляли оплачиваемые за счет компании выходные дни после прохождения сотрудниками процедуры вакцинации.

ОБ УРОЖАЕ И РАЗВИТИИ ИНФРАСТРУКТУРЫ

- Если говорить об основных направлениях работы СЗАО «СКВО», как оцениваете результаты уборочной кампании?

- Итоги жатвы в этом году достигли уровня 2019 года, было собрано на 20 процентов больше, нежели в прошлом году.

Уборочная кампания не стала для нас рекордной по показателям, но она находится на среднем стабильном уровне по Зерноградскому району (по урожайности предприятие на третьем месте, и это достойный результат).

Уборка урожая в этом году проходила в экстремальных погодных условиях при температуре в тени +40 градусов, которая сопровождалась пожароопасной обстановкой, было сложно работать и людям, и технике. Однако мы справились благодаря слаженной работе нашей команды.

В этом году у нас хороший результат по подсолнечнику, мы увидели рост по данной культуре - итоговые цифры получились выше среднего для нашего хозяйства. Также мы заготовили рекордный объем кормов для животных: силоса свыше 12 тысяч тонн и сенажа около 17 тысяч тонн.

«Мы продолжаем вкладывать большой объем средств в модернизацию животноводства.»

- О животноводстве. У СЗАО «СКВО» есть достаточно мощная современная животноводческая база. И в этом году предприятие модернизировало и ввело в эксплуатацию телятник для нового поголовья, а также в настоящее время идет строительство еще одного доильного зала и родильного. Развитие животноводческого направления остается для предприятия приоритетным?

- Да, это направление остается приоритетным. Мы продолжаем вкладывать большой объем средств в модернизацию животноводства. На свинокомплексе заменили систему кормления: теперь половина комплекса оборудована новой современной системой сухого кормления. В следующем году мы планируем начать модернизацию корпусов.

В планах также приобретение новых машин для развоза корма. Так как свиноводство не субсидируется в нашей области в отличие от молочного направления, все затраты идут за свой счет, и эта инвестиционная программа рассчитана на несколько лет.

Сегодня наблюдается низкая рентабельность по мясному направлению, если говорить о выращивании животных живым весом, как это делаем мы на предприятии, обусловленная ростом себестоимости и вводимыми мерами по регулированию цен. В целом мы никогда не считали эту отрасль для нас особо рентабельной, но этот объект имеет большое социальное значение: это рабочие места, это объемы производства, это продовольственная безопасность.

«Мы очень серьезно подходим и к селекционной работе.»

Если говорить о молочном производстве, сейчас реализуются несколько проектов: будут открыты новые корпуса для коров в начале следующего года. Это первое большое строительство новых отделений на молочной ферме с момента ввода ее в эксплуатацию еще в 2003 году. Этот шаг был логичным для нас, мы к нему плавно подошли в связи с ростом поголовья, с увеличением надоев, и это один из первых шагов, которые мы делаем в рамках проекта модернизации комплекса.

Также, помимо нового строительства, ведется техническое переоснащение существующих корпусов - закупка нового стойлового оборудования, новых климатических систем, новых напольных покрытий, новых чесалок - все это предназначено для увеличения комфорта животных.

А недавно были приобретены две машины для подталкивания корма, которые нам позволяют повысить производительность труда и показатели по надоям на комплексе. Кроме этого, у нас появился новый самоходный кормораздатчик, более современный и мощный в отличие от предыдущего.

«У нас появился новый самоходный кормораздатчик, более современный и мощный в отличие от предыдущего.»

Мы очень серьезно подходим и к селекционной работе. Сегодня это является постоянной практикой на молочном комплексе. Результаты нас радуют: повысились надои, а сохранность телят в некоторые месяцы доходит до 100% (средняя по году не ниже 98%).

Мы постоянно выходим на новый уровень. Ставим совместно с нашими партнерами новые цели, достигаем их и идем к следующим.

О МЕРАХ ГОСПОДДЕРЖКИ И ЭКОНОМИКЕ

- Говоря о развитии предприятия, нельзя не спросить о мерах господдержки. Насколько они важны для вас?

- Любая поддержка очень важна и ценна для нас. В нашем случае есть направление, которое поддерживается государством, - это молочное, а есть, которое не поддерживается, - это мясное. Мы можем однозначно сказать, что направление, которое поддерживается, развивать значительно легче. И те меры поддержки, которые есть, важны. Да, хотелось бы больше, да, хотелось бы, чтобы было меньше ограничительных мер, которые, к сожалению, присутствуют сегодня. Ограничения существенно влияют на нашу рентабельность и сдерживают наше развитие по некоторым направлениям. Введение экспортных пошлин и квот не позволяет нам реализовать в полной мере те проекты, которые мы планировали.

Еще недавно был рост цен и на удобрения, что не позволило нам внести привычные для себя объемы осенью. Однако государство приняло участие в регулировании цен на минеральные удобрения, и сегодня, мы надеемся, это позволит нам приобрести весь необходимый объем под весенний сев и весеннюю подкормку. Единственный отрицательный момент, который сегодня есть, - это дефицит удобрений. Но мы надеемся, эта ситуация также будет исправлена.

- Какие задачи ставите перед собой на следующий год?

- В условиях нынешней экономики важно для любого предприятия не ухудшиться по показателям, но даже повысить их, что является обязательным условием для получения государственной поддержки. Поэтому мы ставим перед собой задачи по улучшению и количественных, и качественных показателей. Что касается всего производства, будем работать с экономикой: это совместное взаимодействие и наших специалистов, и государственных структур, чтобы экономика была экономной.

- Человек, который работает, наверное, никогда не будет полностью удовлетворен своими результатами, ведь всегда хочется добиться большего… Согласны?

- Да, безусловно, всегда хочется добиться большего, но здесь очень важно понимать, как в свое время говорил предыдущий руководитель СЗАО «СКВО», мой папа, Касьяненко Владимир Михайлович, что не нужна гигантомания. Сегодня мы стараемся улучшаться по своим направлениям, нам есть куда расти, каждый из специалистов знает сильные и слабые места, над которыми надо работать. И мы над этим работаем. Я не очень люблю говорить о том, что хотелось бы сделать, лучше говорить о том, что уже сделано.

О ДОБРЕ И ПАМЯТИ

- Вы продолжаете дело своего отца, Почетного гражданина Зерноградского района, который также был награжден орденом «За заслуги перед Отечеством», известного агрария Владимира Михайловича Касьяненко. Это не только развитие сельхозпредприятия, которым он руководил на протяжении многих лет, но и реализация социальных проектов. Именно поэтому возникла идея построить часовню в хуторе Путь Правды, где располагается СЗАО «СКВО»? Почему для вас это очень важно?

Строительство часовни в хуторе Путь Правды.

- Для меня в целом является важным сохранение памяти о папе - пока мы помним, человек жив. И сегодня мы делаем все, чтобы память о Владимире Михайловиче сохранилась, ведь сколько он всего сделал для Зерноградского района, в целом для экономики Ростовской области и просто для многих людей, которые обращались к нему за советом или за помощью. Спасибо большое, что в сохранении этой памяти нас поддерживают местная школа и детский сад. Делается все, чтобы дети тоже помнили.

Часовня - социально значимый объект, который в свое время задумывал мой отец, но просто не успел его реализовать. Он всегда был человеком, который умел слушать, помогал и мог подсказать. Сегодня, когда его нет рядом, пусть эта часовня станет местом, куда люди приходят, чтобы просто помолчать, или куда можно прийти, когда трудно или когда хорошо.

Фото: СЗАО «СКВО»