На 30% подорожал салат оливье в Ростовской области перед новогодними праздниками

Фото: ВИСЛОВ Иван

Одно из главных блюд, которое готовят практически в каждой российской семье к новогоднему столу, - салат оливье — подорожал в Ростовской области за год почти на 30%. Второй по популярности салат - селедка под шубой выросла в цене немногим менее 20%. Разбираемся, почему так сильно выросли цены.

Фото: RotovGazeta.ru

БУДТО ВМЕСТО ВАРЕНОЙ КОЛБАСЫ - РЯБЧИКИ

Поскольку рецепт самого популярного салата в стране включает в себя и мясо, и яйца, и овощи, то, высчитывая его среднюю стоимость, можно в целом судить о динамике цен на продукты в регионе. И если, в самом начале оливье готовили с мясом рябчиков и раковыми шейками, то теперь его состав стал демократичнее — говядина, курятина или даже вареная колбаса. Для расчетов возьмем не тазик оливье, но приличную кастрюльку — чтобы поесть 31 и 1 декабря всей семьей. Берем по 400 граммов вареной курицы и картошки, 4 яйца, 150 граммов морковки, баночку горошка на 200 граммов и столько же свежих огурцов, ну и куда без связующего элемента, который «подружит» все ингредиенты, — майонеза берем 230 граммов. Рассчитав стоимость продуктов по ценам, которые Росстат опубликовал в ноябре, и они более-менее актуальны на 24 декабря, выясняем, что салат нам обошелся в 246 рублей 23 копейки. То есть с прошлого Нового года один из основных атрибутов праздника подорожал на 29,34%. А в среднем по стране салат вышел на 9 рублей 52 копейки дороже. По данным RostovGazeta.ru, дороже стали все продукты, которые хозяйки покупают для оливье. Самый заметный рост показал картофель — 81,72%, курятина подорожала на 35,5%, морковь — на 31%, майонез прибавил 25,72% в цене, свежие огурцы — 25%, яйца — 24%, а банка зеленого горошка — 13,41%.

Чтобы приготовить самый экономный вариант оливье, нужно поехать в город Миллерово: там салат обойдется в 236 рублей 95 копеек. А самым дорогим салат окажется в Ростове — 249 рублей 9 копеек. За донской столицей по дороговизне практически не отстают Волгодонск — 248,55 рубля и Таганрог — 247,94.

ШУБА И У СЕЛЕДКИ «ЗОЛОТАЯ»

Второе место в рейтинге популярных блюд к новогоднему столу по праву занимает селедка под шубой. Посчитали по рецепту, в который входит по 300 граммов картошки и свеклы, 400 граммов — филе сельди, 200 — морковки, 150 — лука, четыре яйца куриных и 200 граммов майонеза. Средняя по области цена вышла в 292 рубля 29 копеек, тогда как в среднем по России она оказалась на 10 рублей 61 копейку дороже. Здесь за подорожавшей, как мы уже отметили ранее, картошкой поспевает свекла — она прибавила в цене 42,41%. Лук стал дороже на 19,69%, а селедка — на 13,33%.

Фото: RotovGazeta.ru

Миллерово — снова лидер: здесь можно приготовить самую дешевую сельдь под шубой в Ростовской области — за 284 рубля 16 копеек. А самым дорогим состав оказался не в донской столице, а в Шахтах — 301 рубль 36 копеек. А в Ростове цена — 293 рубля 43 копейки.

НЕДЕШЕВЫЕ АТРИБУТЫ ПРАЗДНИКА

Во многих семьях дончан до сих пор бытует примета: как встретишь новый год — так его и проведешь. Чтобы весь год в холодильнике не было пусто, люди по мере возможностей накрывают богатый стол — игристое в бокале, икра в вазочке, мандарины и апельсины в изящной корзинке. Привычные атрибуты праздника тоже заметно подорожали.

Так, красная икра поднялась в цене в регионе на 34% - 140-граммовая баночка обойдется в среднем в 727 рублей 12 копеек. Пузырьки в бутылке шампанского могут добавить градус праздничному настроению в среднем за 318 рублей 12 копеек. Это на 5,17% выше прошлогодних цен. Цитрусовая радость в виде килограмма апельсинов, наоборот, подешевела — на 7,2% по сравнению с прошлым Новым годом и обойдется в среднем в 199 рублей 46 копеек.

А ЧТО Ж ТАК ДОРОГО?

Так отчего же так стремительно выросла стоимость главных блюд на новогоднем столе дончан? Годовая продовольственная инфляция в ноябре в Ростовской области ускорилась до 12,82%, сообщили в Банке России. Во-первых, у производителей мяса выросли затраты на корма и перевозки. Во-вторых, из-за повышения цен на зерно в мире, подорожали корма и для рыбоводческих хозяйств. В третьих, осенью 2021 года погода не благоприятствовала уборке картофеля, и он попал на прилавки позже обычного. Да и с ценами на морковку и свеклу — та же ситуация. В четвертых, прошлой осенью сразу на нескольких птицефабриках региона случились вспышки птичьего гриппа, что повлияло на цены на яйца. Замедлить годовую динамику роста цен позволило только восстановление объемов производства спустя год.

Насколько существенной частью семейного бюджета окажется новогодний оливье, зависит от дохода. Напомним, в декабре губернатор Василий Голубев установил уровень прожиточного минимума в Ростовской области в 11 895 рублей. Чуть повыше он у работающих людей — 12 тысяч 966 рублей, для пожилых поменьше — 10 230 рублей, а для детей — 12 108 рублей.