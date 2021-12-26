В Ростовской области в ДТП с микроавтобусом и грузовиком погибли три человека, пострадали шесть

Фото: прокуратура Ростовской области.

На трассе в Ростовской области пассажирский микроавтобус столкнулся с грузовиком. Происшествие случилось ночью 26 декабря в Миллеровском районе.

Сообщение об аварии поступило в полицию около 4 часов. По предварительным данным, водитель микроавтобуса «Мерседес Вито» двигался в сторону Ростова. Транспорт врезался в грузовик «КамАЗ», который ехал впереди.

Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

В момент столкновения в микроавтобусе находились девять человек. 40-летний водитель и двое 31-летних пассажиров погибли. Шесть пассажиров получили травмы, их госпитализировали.

— На месте работают сотрудники полиции. Выясняются все обстоятельства, — сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

Проверкой происшествия занялась областная прокуратура.

— Организована проверка соблюдения требований федерального законодательства о безопасности дорожного движения, а также взят на контроль ход процессуальной проверки, организованной правоохранительным органом, — прокомментировали в прокуратуре.