В Ростове-на-Дону выбрали самую дружную и веселую семью

Награждение победителей фотоконкурса "Мы - Семья!". Фото: Кристина Круговых

В рамках проекта «Клиника года – 2021» на сайте «Комсомольской правды» с 27 сентября по 20 декабря проходил фотоконкурс «Мы – Семья!». За это время для участия в конкурсе было заявлено 25 фотографий, за которые было подано в общей сложности более 8100 голосов.

Генеральным партнером фотоконкурса стал медицинский центр «Семья», который традиционно поддерживает конкурс семейной фотографии.

- Медицинский центр «Семья» уже много лет сотрудничает с «Комсомольской правдой» и участвует в таком замечательном проекте, как «Клиника года». Мы видим, что это достойное мероприятие, одно из лучших в регионе. Также не первый год мы становимся генеральным партнером фотоконкурса, - рассказал главный врач медицинского центра «Семья» Эллина Пронина. - В этот раз конкурс порадовал большим успехом со стороны посетителей. А наши победители – большие молодцы. И они достойны всех призов. Я думаю, что такие проекты должны развиваться, поскольку в наше тяжелое время они объединяют людей.

1 место в фотоконкурсе. Фото: Кристина Круговых

Победителями фотоконкурса «Мы – Семья!» стали:

1. Влада Толмасова – 1785 голосов.

2. Екатерина Журбина – 299 голосов.

3. Надежда Стрельцова – 202 голоса.

2 место в фотоконкурсе. Фото: Кристина Круговых

Представители самых дружных и веселых семей Ростовской области получили в подарок сертификаты различным номиналом и другие ценные призы от медицинского центра «Семья». Также победители получили в подарок фирменные календари и книги со сказками народов мира от «Комсомольской правды».

3 место в фотоконкурсе. Фото: Кристина Круговых

Благодарим всех участников фотоконкурса за их активность и поздравляем наших победителей!