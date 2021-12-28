В Ростове-на-Дону выбрали самую дружную и веселую семью

Награждение победителей фотоконкурса "Мы - Семья!".
Фото: Кристина Круговых
В рамках проекта «Клиника года – 2021» на сайте «Комсомольской правды» с 27 сентября по 20 декабря проходил фотоконкурс «Мы – Семья!». За это время для участия в конкурсе было заявлено 25 фотографий, за которые было подано в общей сложности более 8100 голосов.
Генеральным партнером фотоконкурса стал медицинский центр «Семья», который традиционно поддерживает конкурс семейной фотографии.
- Медицинский центр «Семья» уже много лет сотрудничает с «Комсомольской правдой» и участвует в таком замечательном проекте, как «Клиника года». Мы видим, что это достойное мероприятие, одно из лучших в регионе. Также не первый год мы становимся генеральным партнером фотоконкурса, - рассказал главный врач медицинского центра «Семья» Эллина Пронина. - В этот раз конкурс порадовал большим успехом со стороны посетителей. А наши победители – большие молодцы. И они достойны всех призов. Я думаю, что такие проекты должны развиваться, поскольку в наше тяжелое время они объединяют людей.
1 место в фотоконкурсе.
Фото: Кристина Круговых
Победителями фотоконкурса «Мы – Семья!» стали:
1. Влада Толмасова – 1785 голосов.
2. Екатерина Журбина – 299 голосов.
3. Надежда Стрельцова – 202 голоса.
2 место в фотоконкурсе.
Фото: Кристина Круговых
Представители самых дружных и веселых семей Ростовской области получили в подарок сертификаты различным номиналом и другие ценные призы от медицинского центра «Семья». Также победители получили в подарок фирменные календари и книги со сказками народов мира от «Комсомольской правды».
3 место в фотоконкурсе.
Фото: Кристина Круговых
Благодарим всех участников фотоконкурса за их активность и поздравляем наших победителей!