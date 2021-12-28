Областной консультативно-диагностический центр: Раньше делали 400 тестов в день. Сейчас - 8000

Одним из главных достижений 2021 года - серьезное обновление оборудования. Фото: предоставлено ГАУ РО «ОКДЦ».

В октябре 2021 года главный врач Областного консультативно-диагностического центра (ГАУ РО «ОКДЦ»), доктор медицинских наук Дмитрий Бурцев возглавил международную ассоциацию «ДиаМА». Она объединяет десятки консультативно-диагностических центров и компаний, которые производят медицинское диагностическое решение. В них трудятся тысячи специалистов, обладающих уникальным опытом и компетенциями. Сохранить лучшие наработки предшественников и раскрыть колоссальный научный потенциал консультативно-диагностических центров - вот та задача, которую ставит перед собой новый руководитель «ДиаМА». Это дело он называет новым вызовом в своей карьере.

Мы поговорили с доктором медицинских наук о том, как на диагностику заболеваний повлияла пандемия COVID-19, и узнали, как развивается ГАУ РО «ОКДЦ» - одно из ведущих медицинских учреждений в системе здравоохранения Южного федерального округа.

Дмитрий Бурцев, главный врач ГАУ РО «ОКДЦ». Фото: предоставлено ГАУ РО «ОКДЦ».

Дмитрий Бурцев вспоминает: «Уже в самом начале пандемии было совершенно очевидно, что COVID-19 с нами надолго: мы все видели кадры из Италии и других стран, где коронавирус стал причиной национального бедствия. Было понятно и то, что нашу страну эта инфекция не обойдет - до той же Италии три часа лету, плюс мы граничим с Китаем… И вот уже в конце марта в нашем регионе был обнаружен первый пациент с COVID-19. Сначала заразившихся было немного, а потом их количество стало расти в геометрической прогрессии. Насколько тяжело медикам работать в условиях пандемии? Приведу всего лишь один пример. Я своими глазами видел, как сотрудники выходили из красных зон и снимали с себя противочумные костюмы. Их сапоги наполовину были заполнены потом, так как эти костюмы полностью изолированные и не дышат.

ПОЛТОРА МИЛЛИОНА

В начале пандемии к работе с коронавирусом допускались только специалисты из специализированных научных учреждений и Роспотребнадзора. Однако довольно быстро к борьбе с COVID-19 присоединились и консультативно-диагностические центры (КДЦ) по всей стране. В 2020 году силами КДЦ было проведено 5% от всех диагностических исследований, связанных с коронавирусом.

Один только ГАУ РО «ОКДЦ» сделал более 1,5 миллиона тестов с начала пандемии (это половина всех тестов на COVID-19 в Ростовской области). Чтобы добиться таких результатов, врачи совершили подвиг: ПЦР-лабораторию переоснастили и запустили в максимально сжатые сроки, всего лишь за две недели. Это сейчас говорить об этом легко. Но тогда, в начале пандемии, знаний о коронавирусе было гораздо меньше.

- Приходилось делать все с нуля: обустраивать красные зоны, обучать персонал. Главным было наладить логистику: от доставки биоматериала в лабораторию до выдачи результатов тестирования, - продолжает Дмитрий Бурцев. - Самым сложным было не потерять в качестве при резком увеличении потока. Вы только вдумайтесь: до эпидемии мы выполняли за один день около 400 исследований, связанных с различными инфекциями. Сейчас это... 8 000 тестов ежедневно. Почувствуйте разницу.

Сейчас в ГАУ РО «ОКДЦ» открыто 18 направлений. Фото: предоставлено ГАУ РО «ОКДЦ».

ЧАТ-БОТ В ПОМОЩЬ

Конечно, пандемия коронавируса изменила не только логистику работы и спектр анализов. Изменения произошли более глобальные. И не только отрицательные, но и положительные. Так, с введением режима изоляции особой популярностью стали пользоваться информационные технологии и дистанционный формат общения. В ГАУ РО «ОКДЦ» решили не игнорировать этот тренд и вышли на связь со своими пациентами в режиме онлайн. Например, в социальной сети Instagram специалисты ОКДЦ проводят открытые занятия для пациентов с социально значимыми и редкими патологиями. Среди них, например, школа для родителей детей с фенилкетонурией.

- Да, сначала это было довольно непросто. Все-таки наши специалисты больше привыкли общаться с пациентами вживую, в аудитории, а не через камеру,- констатирует главный врач ГАУ РО «ОКДЦ». - Но со временем мы все привыкли, втянулись, сейчас у многих специалистов есть свои подписчики в социальных сетях.

А еще в консультативно-диагностическом центре запустили специальный чат-бот в Telegram. Он называется «Хочу к врачу ОКДЦ».

- Дело в том, что в наш колл-центр поступает огромное количество однотипных вопросов, на которые существуют однотипные ответы. Например, как сдать мазок на коронавирус, как пройти тест на антитела, как сделать компьютерную томографию легких… И чтобы не перегружать наших специалистов, а также облегчить жизнь самим пациентам, мы придумали такой чат-бот. Задал вопрос - тут же получил ответ. Все просто, - отмечает Дмитрий Бурцев.

Светлана Бобер, лабораторный техник. Фото: предоставлено ГАУ РО «ОКДЦ».

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД

Популярность специалистов ГАУ РО «ОКДЦ» - и, конечно, не только в социальных сетях - легко объяснима: все они обладают наивысшей квалификацией, к некоторым из них записываются на три месяца вперед. Впрочем, говорит Дмитрий Бурцев, приоритет отдается пациентам из Ростовской области (причем поступающим по ОМС).

Сейчас в ГАУ РО «ОКДЦ» открыто 18 направлений, здесь трудятся эпилептологи, сомнологи, лоры, кардиологи, ревматологи… Фактически весь спектр. Однако вектор развития у всей системы один - это так называемая «4П-медицина» (в основе этой концепции - предикативность, профилактика, персонализация и партисипативность).

- Смысл в том, что весь процесс строится вокруг каждого пациента. Каждый пациент рассматривается не как представитель популяции, а как некий уникум. И к каждому требуется индивидуальный подход - до назначения терапии и подбора препаратов, а также проверки на восприимчивость или невосприимчивость к тем или иным антибиотикам, - подчеркивает главный врач ГАУ РО «ОКДЦ».

УНИКАЛЬНЫЕ ОБРАЗЦЫ

Одним из главных достижений 2021 года главный врач ГАУ РО «ОКДЦ» считает серьезное обновление оборудования, которым располагает консультативно-диагностический центр. Многие уникальные приборы были приобретены при финансовой поддержке правительства Ростовской области, подчеркивает Дмитрий Бурцев. В частности, в ГАУ РО «ОКДЦ» уже запустили в эксплуатацию новый аппарат для спиральной компьютерной томографии (СКТ-томограф). Кроме того, сейчас завершается монтаж нового магнитно-резонансного томографа (МРТ). Таким образом, в консультативно-диагностическом центре будет три СКТ-томографа и три МРТ-томографа. Причем сразу два МРТ-томографа - 3-тесловые.

- Эти показатели обеспечивают высокую напряженность поля и дают хорошую визуализацию,- подчеркивает руководитель медицинского учреждения. - Мы также серьезно переоснастили отделение УЗИ - в этом году обновили четверть всех аппаратов.

Есть в арсенале консультативно-диагностического центра и совсем редкие образцы. Один из них - это BD FocalPoint, компьютеризованная система скрининга цитологических препаратов. Этот аппарат помогает при проведении жидкостной цитологии (современный метод определения раковых и предраковых состояний шейки матки, исследование широко применяется при диагностике различных патологических процессов шейки матки, - Ред.).

- Если говорить простым языком, то BD FocalPoint - это очень быстрый фотоаппарат. Или сканер. Система изучает биоматериал и тут же соотносит увиденное с базой данных. Если все в норме - то никаких вопросов, а если что-то не нравится, то тогда программа делает специальную пометку, - рассказывает Дмитрий Бурцев.

Виктор Вологдин, заведующий клинической лабораторией. Фото: предоставлено ГАУ РО «ОКДЦ».

В ВЫИГРЫШЕ ПАЦИЕНТ

Еще одна гордость ГАУ РО «ОКДЦ» - это автоматизированная система по разделу питательных сред. Звучит… обыденно. Но, по словам специалистов, это настоящий прорыв в лабораторной диагностике для всей Ростовской области! Зачем нужно такое оборудование?

Как оказалось, «прототип» этой сложной техники был разработан еще… в 1877 году. И назывался он просто - чашка Петри (по имени немецкого бактериолога Юлиуса Рихарда Петри). Это прозрачный лабораторный сосуд в форме невысокого плоского цилиндра, закрываемого прозрачной крышкой подобной формы, но несколько большего диаметра. Долгие годы чашку Петри использовали в микробиологии и химии. Так вот, автоматизированная система по разделу питательных сред - это своего рода чашка Петри, только не требующая ручного труда, а на 100% автоматизированная. Что и следует из ее названия.

- Это оборудование позволит увеличить количество тестов в два раза! - прогнозирует Дмитрий Бурцев. - Что оно будет диагностировать? Цель любого микробиологического исследования - это выявление причинного микроорганизма. Допустим, у пациента есть рана на ноге. И она катастрофически долго не заживает. Значит, туда была занесена инфекция? Или дело в чем-то другом? Вот чтобы достоверно разобраться, в чем именно причина (понять, какой микроорганизм является возбудителем того или иного патологического процесса), и нужна автоматизированная система по разделу питательных сред.

- Это стереотип, что в нашей стране не умеют производить высококлассное медицинское оборудование. Умеют, - добавляет Дмитрий Бурцев. - За годы работы мы наладили тесное сотрудничество с отечественными производителями. И дело не только в том, что надо поддерживать импортозамещение. Просто нам самим так проще. И удобнее. Во-первых, есть вопросы, связанные с обслуживанием: сервис и запчасти гораздо более доступны, если производитель местный. А во-вторых, это обратная связь. Во время нашей совместной работы мы всегда обращаем внимание на плюсы или минусы, высказываем свои пожелания. И речь идет не обо мне, как о руководителе организации. Нет. Речь в первую очередь о наших специалистах. Например, рентгенолог может попросить: «Ваш аппарат замечательный, но этот срез мы бы хотели видеть так, а не иначе...». И к этому мнению обязательно прислушаются. А главное - в выигрыше останутся пациенты. Потому что у врачей будет возможность оказывать им помощь на еще более высоком уровне.

НАША СПРАВКА

ГАУ РО «ОКДЦ» был организован в 1995 году. Это медицинское учреждение является одним из ведущих в системе здравоохранения Южного федерального округа.

ЗНАЙ НАШИХ!

Куцемелова Валентина Юрьевна - врач-гематолог-гемостазиолог руководитель областного центра патологии гемостаза.

Ямин Максим Анатольевич - врач-невролог, кандидат медицинских наук, главный внештатный эпилептолог Минздрава РО; руководитель Областного эпилептологического центра.

ЦИФРА

567 000 женщинам сделали жидкостную цитологию в ГАУ РО «ОКДЦ» за 8 лет.

НА ЗАМЕТКУ

Международная ассоциация «ДиаМА», которую возглавил доктор медицинских наук Дмитрий Бурцев, существует с 1992 года. Эта организация объединяет более 40 диагностических центров, выступающих лидерами по оказанию специализированной медицинской помощи в России и за рубежом. В ассоциацию входят также более 20 фирм-производителей медицинского диагностического оборудования.

ПРИЕМ ВЕДУТ КВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ, КОТОРЫЕ ПРЕДУПРЕДЯТ О ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ.