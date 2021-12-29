«Уверенно набираем обороты»: на Ростовском электровозоремонтном заводе подвели итоги года

Фото: Оксана Круглова

Руководитель Ростовского электровозоремонтного завода (РЭРЗ, входит в ГК «ЛокоТех») Адель Мустафин в эфире радио «Комсомольская правда» сообщил о том, с какими результатами заканчивает год предприятие, на что рассчитывает в будущем, а также поднял проблему, связанную с рабочими специальностями.

По словам спикера, одно из самых значимых для завода событий в уходящем 2021-м - это освоение ремонта новой серии электровозов - 3ЭС5К и 2ЭС5К.

- Это грузовые локомотивы «Ермак». Мы успешно освоили средний ремонт, поэтому будем заполнять наш портфель и этими заказами также, - рассказал Адель Мустафин.

Также на предприятии в этом году впервые запустили ремонт тягового подвижного состава МП-1.Заказчиком выступил Новолипецкий горно-обогатительный комбинат.

Ключевым же клиентом по-прежнему остается компания РЖД.

Фото: Оксана Круглова

СТАБИЛЬНЫЙ РОСТ ПО ВСЕМ ПОКАЗАТЕЛЯМ

Производственная программа на заводе завершается 27 декабря. При этом, как и в прошлом году, в 2021-м наблюдался стабильный рост по всем показателям.

- Положительная динамика в показателях по качеству и по ритмичности. Мы уверенно набираем обороты. В этом году у нас улучшилась инвестиционная программа и есть хорошие перспективы на будущий год в развитии наших производственных площадей. В 2022 году нас ждет увеличение на 7 процентов по основному заказу от РЖД, - рассказал Адель Мустафин. - Загруз по нашим производственным мощностям составляет почти 100 процентов. В связи с этим рассматриваем нашу инвестиционную программу, направленную на расширение производственных мощностей, приобретение нового, более высокопроизводительного оборудования. Программа развития завода сформирована до 2030 года. Уже известно, что до этого срока у нас будет устойчивый заказ на локомотивы Л-80.

РАБОТА ВО ВРЕМЯ ПАНДЕМИИ

Кстати, завод не останавливал производство во время роста заболеваемости ковидом и введения строгих ограничительных мер.

- Мы второй год проживаем пандемию. Общая напряженность имела место быть. Не обошлось без скачков цен на материалы. Поэтому основной акцент делали на стабильность работы предприятия, - продолжает гость студии.

Отметим, что на заводе прививки от коронавируса сделали не менее 85 процентов персонала. Такой показатель по числу вакцинированных граждан - результат и просветительской работы в том числе.

Адель Мустафин не скрывает, что пришлось преодолевать некий негативный информационный фон. На завод специально приглашали специалистов, которые подробно отвечали на вопросы сотрудников о вакцинации.

УПОР НА СПОРТ

Отметим, на заводе в целом делают ставку на здоровье сотрудников.

- Мы поддерживаем развитие спортивной культуры. На предприятии имеется спортивный зал с площадками для волейбола, баскетбола и для состязаний по единоборствам. Коллектив активно принимает участие в спортивных мероприятиях. У нас это поощряется и пропагандируется. У меня есть идея в будущем проводить коллективные зарядки. Мне кажется, это своего рода и разрядка для людей, и момент, который объединяет коллектив, - говорит Адель Мустафин.

Кстати, вот уже на протяжении семи лет на предприятии среди сотрудников проходит конкурс профессионального мастерства «Лучший по профессии». Состязание является отличным инструментом для стимулирования работников.

- Сам конкурс несет в себе спортивный интерес для профессионального развития. В нем задействованы токари, фрезеровщики, машинисты крана, дефектоскописты. Победители получают денежное вознаграждение. Кроме того, конкурс проводится для привлечения внимания к рабочим профессиям, - продолжает Адель Мустафин.

По словам спикера, в настоящее время многие предприятия испытывают кадровый дефицит в рабочих специальностях.

- Хотелось бы, чтобы население понимало, что можно развиваться в этой сфере, получать достойную заработную плату. На мой взгляд, это проблема глобальная. Молодежь не торопится идти трудиться в цеха, - продолжает Адель Мустафин. - Это при том, что зарплаты по отдельным специальностям для высококлассных специалистов у нас достигают 100-120 тысяч рублей.

В целом же, несмотря на некие трудности, планы на будущее у предприятия амбициозные.

- Завод должен занять уверенную позицию на рынке. Нацеливаем коллектив на развитие портфеля заказов, на расширение партнерских связей. Сейчас формируем нашу инвестиционную программу так, чтобы не только улучшать условия труда, производительность, но и снижать потери, повышая ритмичность. В целом наше предприятие занимает на уровне всей компании достойные позиции. Уверен, что коллектив будет достойно работать и в следующем году. Мы нацеливаемся на будущее, подтверждая успех результатами сегодняшнего дня, - подытожил гость студии.