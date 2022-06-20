В Ростове появилась первая галерея стрит-арта: показываем, как выглядит искусство под открытым небом

Одна из готовых стенок галереи граффити. Фото: Анастасия ТАЛЫЗИНА

В Ростове в новом выставочном пространстве под открытым небом на Буденновском, 53, стали появляться первые работы. Например, здесь уже можно увидеть граффити популярного в Санкт-Петербурге художника Максима Има. Большую же часть пространства заняли работы популярных ростовских авторов. Корреспондент «КП — Ростов-на-Дону» узнала, что рисуют на стенах города граффитчики.

МЕСТО ПЕРЕДАЛИ ПОД ГРАФФИТИ

О создании частной галереи граффити на Буденновском в Ростове-на-Дону впервые заговорили в середине мая текущего года. Тогда было озвучено, что площадка, на которой расположится галерея, принадлежит члену общественной палаты Ростова и меценату Сергею Гайдуку, который передал ее с целью создания галереи граффити. Как ранее сообщала куратор художественной галереи «Ростов» Ирина Ровер, стоимость организации новой уличной экспозиции составила порядка 250 тысяч рублей.

На площадку галереи под открытым небом приглашает такая надпись. Фото: Анастасия ТАЛЫЗИНА

Спустя месяц территорию стрит-арт-пространства огородили быстровозводимыми стенами, на которых уже появились первые работы. Новые граффити будут рисовать на стенах новой галереи с периодичностью примерно раз в год. А предметом выставки станут стены с нанесенными на них изображениями. В этом и заключается отличие галереи стрит-арта от обычного выставочного пространства.

ПОДЦЕНЗУРНОЕ ИСКУССТВО

За исключением двух стенок, рисунками "забито" уже почти все выставочное пространство. Буквы на всю стенку "БЕЗ ТЕБЯ НИКАК" и SUPER, тропические растения, картинки с загрузкой изображения, знакомые и ранее встречающиеся в городе рожицы — таково наполнение выставочного периметра галереи под открытым небом. Здесь действительно есть что посмотреть. Но самый большой плюс новой арт-площадки заключается в том, что не нужно заходить в помещение — достаточно свернуть в проулок, прогуливаясь по Буденновскому.

Одна из работ в процессе создания Фото: Анастасия ТАЛЫЗИНА

Заходя сюда сейчас, можно застать художников, которые доделывают свои работы. Особая атмосфера царит по вечерам - ведь в сознании обывателя сидит, что граффити обычно рисуют тайно и под покровом ночи. На вопрос, почему художники выбрали для галереи именно такие работы, один из авторов отвечает, что обычно он рисует абстракцию. Но этот стиль по каким-то меркам не подходит для администрации. И если бы ему разрешили рисовать, то что он хочет, граффитчик изобразил бы название своей граффити-команды.

НАГРЯНУЛИ ПЕРВЫЕ ПОСЕТИТЕЛИ

По мнению первых посетителей уличной галереи, некоторые художники изменили стилистику своих работ, чтобы город разрешил изобразить их на стенах галереи. Другим же, например, автору персонажа Хорогра Кириллу меняться не пришлось. Его герой всегда позитивен и светел. Он радостно улыбается прохожим своей желто-зеленой мордашкой.

— Это самые простые линии и самые простые цвета, — описывает Хорогра его создатель Кирилл. — Тут нечего было придумывать. И цвета быстро подобрались — они идеально подходят. Так и получился Хорогр.

Художники рисуют по вечерам не потому что, жнем нельзя, а потому что днем жарко. Фото: Анастасия ТАЛЫЗИНА

Площадка на Буденновском уже начинает притягивать заинтересованную публику. Одним из таких посетителей стал художник Денис «Энтузиаст», который сам уже давно рисует на улицах Ростова покемонов. Его мечта — нарисовать всех существующих покемонов, а пока граффитчик успел изобразить только 18. Подать заявку на участие в деятельности новой галереи и на фестиваль «Ничего страшного» художник не успел, но не грустит — рисует самостоятельно и что хочет.

НЕ ПЕРВАЯ ГАЛЕРЕЯ ПОД ОТКРЫТЫМ НЕБОМ

Стоит сказать, что подобная галерея граффити под открытым небом создается в Ростове-на-Дону далеко не впервые. Еще в 2018 году на 16-ой линии находилась «живая» галерея граффити под открытым небом. Гуляя по Нахичевани, жители и гости города могли посмотреть работы уличных художников. При этом внутри бывшей макаронной фабрики можно было увидеть еще больше картин мастеров уличного искусства. Эти граффити здесь остались от фестиваля уличного искусства 2012 года.

В 2015 году, анти-граффитчик из Кельна Тим Оссеге вместе со своей подругой и urban-теоретиком Катей Глазер создали в Ростове "первую в мире интерактивную граффити-галерею". Они наклеили плакаты своих работ на здание по адресу Суворова, 52. К ним были добавлены работы 18 уличных художников Германии. Тогда экспозиция немецкого художника в технике Paste Up стала одним из главных мероприятий в рамках фестиваля «Дни Германии в Ростове-на-Дону». Тим был рад реализовать свою мечту - объединить немецких стрит-арт художников и показать их работы за пределами Германии, создав настоящую галерею под открытым небом.

Новые работы Алексея Кассеты не похожи на то, что он делал ранее. Фото: Анастасия ТАЛЫЗИНА

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Назад в СССР: в Ростове-на-Дону художник-самоучка превращает гаражи в шедевры искусства

Для 25-летнего Алексея Кассета весь микрорайон - творческая мастерская (подробнее)