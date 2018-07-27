В Ростове-на-Дону хотят продлить Орбитальную до Особенной

27 Июль 10:00 2018-07-27T10:00:02+03:00

Изменить размер текста: A A

Строительство нового участка улицы Орбитальной может начаться уже в следующем году. Он соединит Космический переулок и улицу Особенную. Об этом сообщил глава администрации Ростова-на-Дону Виталий Кушнарев на заседании ассоциации «Совет директоров предприятий и предпринимателей Ворошиловского района». Новый участок должен значительно разгрузить дорогу в Суворовский район.

На сегодняшний день идет корректировка проектной документации, после чего и начнется строительство. Учитывая, что это капиталоемкий проект, городские власти надеются на поддержку правительства донского региона.

Напомним, на данный момент в донской столице наблюдаются ежедневные пробки в районе Суворовского.