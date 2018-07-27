2018-07-27T10:00:02+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону хотят продлить Орбитальную до Особенной

Это поможет разгрузить дорогу в Суворовский район
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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В Ростове-на-Дону хотят продлить Орбитальную до ОсобеннойВ Ростове-на-Дону хотят продлить Орбитальную до ОсобеннойФото: Пресс-служба мэрии Ростова-на-Дону
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Строительство нового участка улицы Орбитальной может начаться уже в следующем году. Он соединит Космический переулок и улицу Особенную. Об этом сообщил глава администрации Ростова-на-Дону Виталий Кушнарев на заседании ассоциации «Совет директоров предприятий и предпринимателей Ворошиловского района». Новый участок должен значительно разгрузить дорогу в Суворовский район.

На сегодняшний день идет корректировка проектной документации, после чего и начнется строительство. Учитывая, что это капиталоемкий проект, городские власти надеются на поддержку правительства донского региона.

Напомним, на данный момент в донской столице наблюдаются ежедневные пробки в районе Суворовского.

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