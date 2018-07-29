В Ростове-на-Дону на Западном у остановки автомобиль сбил женщину-пешехода

29 Июль 16:26 2018-07-29T16:35:14+03:00

По словам горожан, это уже третий случай за неделю. Фото: группа Вконтакте "Ростов-Главный".

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В Ростове-на-Дону в воскресенье, 29 июля, произошло дорожное происшествие. О нем в социальных сетях сообщили очевидцы случившегося. По их информации на остановке возле дома на улице Еременко, 87/3 сбили человека. ЧП произошло около 11:18.

- Я живу в этом доме, а мой балкон выходит как раз на эту остановку, - написал автор поста. - И очень часто вижу как пешеходы перебегают дорогу, кидаются прямо под колеса, хотя пешеходная полоса в нескольких метрах! Жалко водителя. Сбили у меня на глазах, я как раз стояла на балконе.

Как пишут в паблике, это уже третий случай за неделю.

- Меня как-то раз перед этим переходом подрезали и через метров двадцать подрезавший так же сбил девушку, которая перебегала дорогу, - написала одна из ростовчанок. - Так бы ее сбила я.

Кроме того, сообщается еще об одном ДТП с пострадавшими, но уже на улице Пушкинской.