В Ростове на Шолохова после аварии на крышу перевернулся Chevrolet, есть пострадавший
В Ростове сотрудники автоинспекции выясняют обстоятельства аварии, которая произошла на проспекте Шолохова. По предварительным данным, 22-летний водитель Chevrolet, двигаясь мимо дома № 209, не выдержал дистанцию и врезался в попутную иномарку. После удара BMW влетела в столб, а Chevrolet - в проезжавший мимо Hyundai, после чего машина опрокинулась на крышу.
- Пострадал пассажир автомобиля Chevrolet, - пояснили в правоохранительных органах Ростовской области. - Он был доставлен в медицинское учреждение с травмами различной степени тяжести.
В социальных сетях уже появились снимки последствий аварии. Виновнику «кучи малы» в комментариях советуют начать изучение правил дорожного движения, пока никто из-за него не погиб, а пострадавшему - выздоровления.
Последствия аварии.Фото: соцсети
Фото: соцсети