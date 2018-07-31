В Ростове на Шолохова после аварии на крышу перевернулся Chevrolet, есть пострадавший

31 Июль 17:50 2018-07-31T17:50:49+03:00

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В Ростове сотрудники автоинспекции выясняют обстоятельства аварии, которая произошла на проспекте Шолохова. По предварительным данным, 22-летний водитель Chevrolet, двигаясь мимо дома № 209, не выдержал дистанцию и врезался в попутную иномарку. После удара BMW влетела в столб, а Chevrolet - в проезжавший мимо Hyundai, после чего машина опрокинулась на крышу.

- Пострадал пассажир автомобиля Chevrolet, - пояснили в правоохранительных органах Ростовской области. - Он был доставлен в медицинское учреждение с травмами различной степени тяжести.

В социальных сетях уже появились снимки последствий аварии. Виновнику «кучи малы» в комментариях советуют начать изучение правил дорожного движения, пока никто из-за него не погиб, а пострадавшему - выздоровления.

Последствия аварии.Фото: соцсети

Фото: соцсети