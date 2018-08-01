Донской парламент: продлен маткапитал, у Ростова-на-Дону новые полномочия, обманутым дольщикам помогут субсидией

1 Авг. 16:57 2018-08-01T16:57:49+03:00

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Внеочередное и последние заседание донского парламента пятого созыва состоялось 26 июля. В повестке дня было более десяти социально значимых вопросов, в том числе рассмотрение двух абсолютно новых законопроектов: «О статусе административного центра Ростовской области» и «О развитии агломерации в Ростовской области».

Как отметил председатель донского парламента Александр Ищенко, первый проект имеет давнюю историю, так сказать с бородой. Около 20 лет назад рассматривался вопрос о придании особого административного статуса донской столице, но впоследствии был отложен.

- Скорее всего, он (законопроект, - авт.) не появился бы в повестке дня, если бы не позиция губернатора, - пояснил председатель Законодательного собрания Ростовской области Александр Ищенко. - Мы смогли преодолеть отраслевое сопротивление и внести законопроект на рассмотрение в Законодательное собрание. Очень важно, что он появляется в период после проведения чемпионата мира по футболу, который показал, что органы власти, органы местного самоуправления, общественные организации, волонтеры, вообще горожане и жители области могут очень многое, когда перед ними стоят конкретные цели, которых необходимо достичь.

Казалось бы, Ростов-на-Дону и так имеет статус центра донского региона. Здесь расположены все областные органы государственной власти, аппарат полномочного представителя Президента России, дипломатические представительства и консульства иностранных государств, территориальные подразделения федеральных органов власти. Но положения, закрепленные в законе, позволят оперативно решать такие проблемы, как, к примеру, сохранение памятников архитектуры и других объектов культурного наследия, развитие транспортной инфраструктуры, застройки новых жилых районов и финансирования различных городских программ.

Народные избранники также проголосовали за проект другого областного закона - «О развитии агломерации в Ростовской области». Фактически дан старт тенденции, которая прослеживается на протяжении последних лет, - объединение крупных городов с населенными пунктами, которые расположены рядом. Предусматривается, что для усиления связей между муниципалитетами-соседями могут создаваться агломерации путем заключения соответствующих соглашений.

Оба закона пройдут через общественные слушания. Предложения экспертов, общественников, да и просто неравнодушных горожан будут учтены ко второму чтению.

ОБМАНУТЫМ ДОЛЬЩИКАМ БУДУТ ДАВАТЬ СУБСИДИЮ

Несмотря на то, что заседание парламента пятого созыва было последним, депутаты постарались решить максимально большой перечень задач, в том числе ускорить процесс оказания помощи обманутым дольщикам.

Они приняли две поправки в областное законодательство, которые совершенствуют меры поддержки. Одна расширяет уже существующие льготы для застройщиков, намеренных оказать помощь обманутым дольщикам.

- Ранее было установлено, что застройщик получает земельный участок без торгов при условии, что он предоставит обманутым дольщикам четыре тысячи квадратных метров, построив при этом 20 тысяч квадратных метров нового жилья, - пояснил на пресс-конференции председатель донского парламента Александр Ищенко. - На практике оказалось, что такие большие недостроенные дома остались только в Ростове-на-Дону, то есть фактически данная мера поддержки не работает в других муниципалитетах, потому требовалась корректировка. Теперь для получения земельного участка в аренду без проведения торгов инвестору надо построить один новый дом и достроить один «проблемный», без привязки к квадратным метрам застройки. Это касается любого муниципалитета, кроме Ростова, где требования останутся прежними.

Вторая поправка предусматривает возможность предоставления объединениям участников долевого строительства субсидии на завершение строительства и ввод в эксплуатацию проблемных объектов, которые готовы на 65% и более. Она будет предоставляться на разработку сметной документации, прохождение экспертизы и завершение строительства.

- В прошлом году мы принимали такую поправку конкретно для города Шахты. В результате по этой схеме в очень сжатые сроки было достроено сразу пять жилых домов, - отметил председатель парламента. - Теперь губернатор предложил распространить полученный опыт на другие территории. Уверен, что теперь мы сможем достроить от 14 до 18 объектов уже до конца нынешнего года.

ДЕПУТАТОВ-ПРОГУЛЬЩИКОВ БУДУТ НАКАЗЫВАТЬ

И еще очень важное решение. Депутаты проголосовали за изменение структуры регионального парламента. Речь идет об оптимизации деятельности Законодательного собрания следующего созыва. На 20% будет сокращено количество депутатов на постоянной основе, также совершенствуются форматы работы с гражданским обществом.

Предполагается не только использовать уже существующую дискуссионную площадку «Открытая трибуна», но проводить интернет-опросы, активно вступать в диалог с гражданами, в том числе в социальных сетях, привлекать экспертов и общественные организации не только на стадии обсуждения существующих законопроектов, но и обсуждать концептуальные вопросы, волнующие жителей.

- Повышается личная ответственность депутата. В частности, он может быть лишен права на получение ежемесячной денежной компенсации расходов, связанных с его деятельностью, если без уважительных причин в течение трех и более месяцев не проводил приемы избирателей и не присутствовал на заседаниях, - пояснил председатель парламента Александр Ищенко. - Это не значит, что все у нас прогульщики. Нет. У нас очень ответственные депутаты, но данная мера необходима.

РЕГИОНАЛЬНЫЙ МАТКАПИТАЛ ПРОДЛИЛИ НА ТРИ ГОДА

И еще одно социально важное решение. Народные избранники продлили право на получение региональной выплаты за рождение ребенка еще на три года (предельная дата рождения третьего ребенка - 31 декабря 2021-го), одновременно расширив перечень возможностей по использованию денежных средств. Теперь средства регионального материнского капитала можно будет использовать для погашения кредитов или займов на приобретение (строительство) жилья, включая ипотечные кредиты, задолго до достижения ребенком возраста трех лет, с момента получения сертификата.

Напомним, рассчитывать на региональный маткапитал могут малоимущие семьи при рождении, усыновлении или удочерении третьего и последующих детей. На сегодняшний день размер выплаты равен 117,7 тысячи рублей.

КОНКРЕТНО

Доходы донской казны выросли почти на пять миллиардов

Во время заседания донского парламента депутаты проголосовали за корректировку областного бюджета. Новости хорошие. Как сообщила заместитель губернатора - министр финансов Лилия Федотова, доходы областной казны увеличились на 4,9 млрд рублей, а расходы - на 2,9 млрд рублей.

Дополнительные средства будут направлены на:

* восстановление и ремонт дорог в Миллеровском, Чертковском, Азовском, Егорлыкском, Матвеево-Курганском, Мясниковском, Семикаракорском районах и Каменске-Шахтинском (всего свыше 800 млн рублей);

* строительство третьей очереди канализационного коллектора №53 Ростова-на-Дону;

* реконструкцию очистных сооружений канализации Аксая и поселка Ковалевка. Это крупный канализационный узел, который требует существенного ремонта;

* реконструкцию комплексов водопроводных сооружений Батайска, а также на строительство канализационной насосной станции;

* строительство двух школ в донской столице (в Левенцовке и микрорайоне «Красный Аксай»);

* технологическое присоединение к объектам инженерной инфраструктуры участков, предоставленных многодетным семьям. В частности, в ближайшие три года на эти цели выделяются 872 млн рублей поселкам Красный колос, Золотой колос и Рассвет Аксайского района;

* резервируется 270 млн рублей для повышения оплаты труда отдельным работникам социальной сферы, учреждений культуры и так далее;

* обеспечение лекарственными препаратами отдельных категорий граждан;

* внедрение информационных систем в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь.