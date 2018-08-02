На День города в Ростове-на-Дону на фейерверк потратят 700 тысяч рублей
В этом году Ростов-на-Дону отметит свое 269-летие. И городские власти загодя готовятся к этому событию. Как выяснили журналисты, на специализированном портале госзакупки был опубликован тендер на поиски подрядчика, который займется главным украшением праздника - фейерверком в День города. В электронном документе говорится о том, что должны быть больше полсотни видов салюта, а исполнитель госконтракта обязан не только обеспечить его запуск, но и самостоятельную доставку.
Автор заявки - Управление культуры города. Известно, что на эти цели предполагается потратить 700 тысяч рублей. В этом как и в прошлые годы фейерверк раскрасит небо над Ростовом-на-Дону в яркие краски 15 сентября в 22:00.
Известно, что имя подрядчика станет известно совсем скоро - 13 августа 2018, тогда и пройдет электронный аукцион.