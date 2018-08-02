2 Авг. 10:53 2018-08-02T10:53:59+03:00

Выясняем, когда в Ростове-на-Дону ждать ближайших отключений в августе 2018. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Выясняем, когда в Ростове-на-Дону ждать отключений в августе 2018

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Отключение света в Ростове-на-Дону август 2018: где и когда не будет электричества. Известно, что ближайшие стартуют уже с четверга, 2 августа 2018 года, а продлятся до десятого числа последнего летнего месяца.

В эти дни без электричества останутся сотни домов, которые расположены в разных районах донской столицы (полный список адресов, день и время отключения смотрите ниже, - прим. автр.).

Как сообщают энергетики, все отключения будут проводиться в дневное время. При этом все они плановые, их цель - не допустить возникновения аварийных ситуаций в будущем.

У горожан уже попросили прощения за причиненные неудобства.

КОНКРЕТНО

Где и когда в Ростове-на-Дону не будет электричества

2 августа с 09:00 до 17:00:

- ул. Амбулаторная 1-39, 4-8; пер. Весенний 1-35, 2-36; пер. Глубокий 1-15, 2-16; пер. Котельный 1-5, 4-6; пер. Луганский 1-9, 2-8; пер. Луначарского 1-7, 2-4; пер. Маратовский 2-14, 7-13; пер. Нестерова 1-25, 2-26; ул. Портовая 5-87, 87А, 2-72; пер. Рыночный 1-21, 2-36; ул. Скрябина 1-27, 4-44; пер. Чайкиной 3-15, 4-8; пер. Анри Барбюса 1-15, 2-18; пер. Барнаульский 4-12, 5-9; пер. Бобруйский 2-14, 3-15; пер.Виражный 5-19; пер. Готвальда 1-21, 2-18; пер. Жигулёвский 2-6, 3-5; ул. Загорская 68-72; пер. Зеркальный 1-15, 2-18; ул. Петрашевского 1-35, 2-12; пер. Профильный 1-9, 2-4; пер. Юных Коммунаров 1-13.

- ул. Нансена 242-262; ул. Турмалиновская 2-16, 1-21; ул. Калиновская 2-22, 1-25; ул. Сельская1-25, 2-24; ул. Константиновская 2-18; пер. Шарнирный 2-8, 1-13; пер. Автомобильный 2-16, 1-21; пер. Семафорный 1-13, 2-14; пер. Казахстанский, пер. Искрянский.

- с/т Садовод; с/т Айро; с/т Союз; пос. Верхнетемерницкий, ул. Владикавказская 1-23, 2-28; ул. Красногвардейская 1-31, 2-32; ул. Бондаренко 16-22.

3 августа с 09:00 до 16:00:

- ул. Кулагина 19-21.

3 августа с 09:00 до 17:00:

- ул. Лисичанская 2-14, 7-19; ул. Ногинская 1-25, 2-32; ул. Куприна 1-37, 2-40; ул. Фадеева 1-39, 2-36; ул. Писемского 1-29, 2-38; ул. Стальского 1-41; ул. Лескова 11-31, 18-32; ул. Гомельская 1-19, 2-18; ул. Алма-Атинская 33-59, 44-98.

- ул. 26-го Июня 100-144, 107-133; ул. Лесозащитная 94-108, 85-91; ул. Печорская 92-98, 109-115; ул. Брянская 1-13, 2-12; пер. Сочинский 1-13, 2-12; ул. Дундича 55-67, 62-78; пер. Туапсинский 1-11, 35, 2-58; пер. Моздокский 1-31, 2-30.

- ул. Владикавказская 1-23, 2-28; ул. Красногвардейская 1-31, 2-32; ул. Бондаренко 16-22; ул. Волгоградская 1-23, 2-28; ул. Бондаренко 14, 14А, 14Б; ул. Текучёва 9-35, 18-66; ул. Муравьёва 2; ул. Булавина 1-11А; пер. Тудовой 2-10; пер. Артельный 5-9; пер. Громкий 1-11, 2-22; пер. Подсолнечный 1-9, ул. Балочная 12-34, 23-35.

до 10 августа с 09:00 до 17:00:

- пер. Глиссерный 1-33, 36-52; пер. ОГПУ 7-11; ул. Подгорная 42-58, 29-57; ул. Амбулаторная 153; пер. Красногорский 52, 54 .

6 августа с 09:00 до 13:00:

- ул. Андрея Сладкова 39-79, 94-194; ул. Быковского 2-48; ул. Манежная 69-103, 62-94; ул. Мичуринская 1-25; ул. Петрозаводская 1-25, 2-26; ул. Рижская 63-95, 68-114; ул. Содружества 2-30; ул. Череповецкая 47-79, 48-80.

6 августа с 10:00 до 12:00:

- ул. Батуринская 2-8, 8/12; ул. Литвинова 4, 8/1; ул. Плеханова 1А, 12; просп. Стачки 27, 27/2, 27А, 33.

7 августа с 09:00 до 17:00:

- ул. Амбулаторная 95, 97-115, 107/1, 107/2, 107/3, 107/4, 107/5; ул. Демьяна Бедного 26, 26/2, 28-30; пер. Деревянко 11-27, 18-36, 44; пер. Булановский 44; ул. Подгорная 1-29, 2-20; пер. Саперный Спуск 31/2, 31-49, 50-52.

8 августа с 09:00 до 17:00:

- ул. 3-я Баррикадная 6-32, 7-41; ул. 2-я Кольцевая 104-118, 109-135; ул. 4-я Кольцевая 69-73, 70-84; ул. Красная 1-49, 2-24; ул. Крупской 1-43, 6-54; пл. Рабочая 30-34; просп. Стачки 76/26, 84-120; ул. Шмидта 3-29, 4-28.

9 августа с 09:00 до 17:00:

- ул. Батуринская 13/14, 15/1, 15/15, 20-70, 51-99; ул. Горбачева 62-86, 97-123; ул. Кулагина 9-17, 17/1, 32-48; ул. Курортная 45-65, 46-64; ул. Международная 9-29, 12-30; ул. Ревкомовская 23-25; ул. Свердловская 3-5, 37, 47-51

10 августа с 09:00 до 16:00:- ул. 1-я Володарского 25-47, 26-70; ул. 2-я Володарского 80-82; ул. Горбачева 42-60, 75-93; ул. Кулагина 50-54; ул. Литвинова 28; ул. Международная 43-45