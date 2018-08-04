В Ростове-на-Дону по Театральной площади открыли движение

4 Авг. 07:40 2018-08-04T11:07:15+03:00

Автобусы снова будут ездить там уже с шести часов утра

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В субботу, 4 августа, в Ростове-на-Дону снова открыто движение по главной площади города - Театральной. Об этом сообщили в мэрии донской столицы. Известно, что движение общественного транспорта по ней уже возобновилось с шести часов утра.

Речь идет об автобусах под номерами - 3, 3а, 7, 67, 70, 80, 98, а также маршрутках - 55 и 80. Кроме того, после восстановления контактной сети вновь на рельсы выйдут трамвай под номером "четыре" и троллейбусы.

Напомним, Театральная площадь была перекрыта для транспорта с 13 мая 2018 года. Три месяца по ней было не проехать из-за того, что там располагалась фан-зона для болельщиков Чемпионата мира по футболу-2018, которые смотрели матчи мундиаля на большом экране. Там же гостей города и ростовчан развлекали творческие коллективы и звезды российской эстрады, которые специально приезжали в город по такому случаю.