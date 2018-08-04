2018-08-04T18:06:31+03:00
Общество

"Все по 20 рублей": в Ростове-на-Дону у Ворошиловского моста устроили распродажу игрушек

В соцсетях разгорелись споры по поводу предприимчивости юных бизнесменов
Ольга ГОПАЛО
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Ростовчане поддержали инициативу юных бизнесменов. Фото: группа Вконтакте "Ростов-Главный".Ростовчане поддержали инициативу юных бизнесменов. Фото: группа Вконтакте "Ростов-Главный".
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В социальных сетях появились фото, на которых видно, что детишки торгуют игрушками. Как написал автор снимков, этот факт имел место быть возле Ворошиловского моста.

- Юные ростовские бизнесмены. Барахолка «Все по 20 рублей», - разрекламировал он предпринимательскую деятельность.

Однако мнение Интернет-пользователей разделились. Но большинство все же поддержали детский бизнес.

- Четко. Лишь бы деньги на дело потратил, - написал один из горожан.

Кто-то вспомнил и свое детство: «А что в этом плохого? Мы тоже так делали и дочь с подружкой устраивали ярмарки, где обменивались игрушками или продавали за копейки на мороженку. Это нормально, что ребенок учится! Без этого никак!».

Кто-то пошутил по взрослому: «А в налоговую отчетность? А землю под коммерцию? А ИП оформить? Сейчас посадят бизнесменов».

Еще один ростовчанин призвал не называть юных коммерсантов пренебрежительно: «Когда взрослые дяди и тети примерно такой же хлам продают через доски объявлений - это нормально. Когда пацаны решили денег заработать - то торгаши. Класс!».

Пост собрал несколько десятков лайков и почти сотню комментариев.

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