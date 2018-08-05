Краснодар и Ростов-на-Дону будут спорить за звание столицы юга России

5 Авг. 10:32 2018-08-05T12:42:20+03:00

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Как говорится в стратегии социально-экономического развития Ростова-на-Дону до 2035 года, Краснодар не теряет оборотов, наоборот, по критериям жизни этот город уже догоняет давнего соперника - донскую столицу, а по некоторым и опережает.

В частности, число жителей приближается к миллиону (на начало 2017 года - почти 900 тысяч человек), активно развивается инфраструктура, производство и промышленность.

Догоняет Ростов и Волгоград. Он занял первое место в ЮФО по объему отгрузки промышленной продукции, когда донская столица второе, а Краснодар - третье. По мнению властей разработчиков проекта Стратегии, в последнее время интенсивность конкуренции будет нарастать.

Напомним, спор между двумя южными городами длится уже десятилетиями, при этом жители Ростова считают его столицей, а кубанцы называют главным городом юга - Краснодар. Прошедший ЧМ-2018 добавил большой плюсик в копилку Ростова-на-Дону, который, в отличие от давнего соперника, стал одним из российских городов-организаторов спортивного турнира мирового масштаба.