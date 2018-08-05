2018-08-05T12:42:20+03:00
Общество

Краснодар и Ростов-на-Дону будут спорить за звание столицы юга России

Давнее противостояние выходит на новый уровень
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
Поделиться:
Комментарии: comments2
Краснодар и Ростов-на-Дону будут спорить за звание столицы юга РоссииКраснодар и Ростов-на-Дону будут спорить за звание столицы юга РоссииФото: Пресс-служба мэрии Ростова-на-Дону
Изменить размер текста:

Как говорится в стратегии социально-экономического развития Ростова-на-Дону до 2035 года, Краснодар не теряет оборотов, наоборот, по критериям жизни этот город уже догоняет давнего соперника - донскую столицу, а по некоторым и опережает.

В частности, число жителей приближается к миллиону (на начало 2017 года - почти 900 тысяч человек), активно развивается инфраструктура, производство и промышленность.

Догоняет Ростов и Волгоград. Он занял первое место в ЮФО по объему отгрузки промышленной продукции, когда донская столица второе, а Краснодар - третье. По мнению властей разработчиков проекта Стратегии, в последнее время интенсивность конкуренции будет нарастать.

Напомним, спор между двумя южными городами длится уже десятилетиями, при этом жители Ростова считают его столицей, а кубанцы называют главным городом юга - Краснодар. Прошедший ЧМ-2018 добавил большой плюсик в копилку Ростова-на-Дону, который, в отличие от давнего соперника, стал одним из российских городов-организаторов спортивного турнира мирового масштаба.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Ростовчанин погиб, перебегая через рельсы перед поездом «Анапа - Казань»
В Ростовской области лже-цветочница через Интернет полтора года обманывала покупателей
Проезд в электричках Ростовской области теперь можно оплатить транспортной картой
Ростовская область вошла в пятерку регионов по вводу жилья
Мэрия Ростова-на-Дону пояснила судьбу Забиваки
В Ростове-на-Дону в рамках Дня города пройдет свыше 200 мероприятий‍
Фирменный поезд Ростов-на-Дону - Москва станет быстрее
«Видеонаблюдение» от «Ростелекома» выбрало более 2000 семей в ЮФО и СКФО
«ТНС энерго Ростов-на-Дону» расторгло договоры энергоснабжения с 17 управляющими компаниями и ТСЖ
В Ростове-на-Дону пассажиры маршрутки потребовали высадить онкобольного, приняв его за пьяного
В Ростове-на-Дону после столкновения с внедорожником маршрутка № 212 протаранила забор частного дома
Будет солнечно: синоптики рассказали о погоде в Ростове-на-Дону в выходные
В Ростовской области на двух дорогах вводится ограничение для движения грузовиков
В Цимлянске построят новый водозабор и дороги
Соленые огурцы с медом: "Миссис Россиия" Полина Диброва попробовала новое блюдо на Дону
«Фигура просто бомба»: через месяц после родов третья жена Тарасова показала идеальный пресс
Житель Ростовской области похитил металл на 200 тысяч рублей
Сразу видно грудь - импланты: поклонники невесты Баскова под лупой изучили ее новое фото
В Ростове-на-Дону иномарка насмерть сбила мотоциклиста
В Ростове-на-Дону пройдет «Ярмарка жилья»
В Ростове-на-Дону известной защитнице зеленых насаждений разбили машину
В городе Зверево 31-летняя женщина-водитель поворачивая налево, сбила подростков на скутере
Промсвязьбанк снизил ставки по ипотечным программам
Погиб водитель: в Ростовской области перевернулся легковой автомобиль