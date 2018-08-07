Двенадцать тысяч человек стали зрителями реконструкции битвы за Азовскую крепость

7 Авг. 09:37 2018-08-07T09:51:17+03:00

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Организаторы озвучили количество зрителей, которые стали участниками фестиваля «Осада Азова». По скромным данным, в нем приняли участие порядка 12 тысяч человек.

- Для гостей фестиваля развернули ремесленный квартал, - рассказали в региональном правительстве. - Здесь работала гончарная мастерская, продавались изделия из текстиля, керамики, стекла, дерева, аниматоры развлекали детей.

А еще были кинжальные и сабельные бои, турниры лучников, мушкетеров и фехтовальщиков, конкурсы на лучший исторический костюм и песню, но центральным событием, естественно, стала реконструкция. События XVII века воссоздавали 200 участников из 33 военно-исторических клубов, приехавших из разных уголков нашей страны.

Стоит отметить, что фестиваль «Осада Азова» неоднократно становился победителем престижных конкурсов: в минувшем году он стал «Национальным событием 2017» и вошел в топ лучших фестивалей-реконструкций России.