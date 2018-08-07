2018-08-07T16:31:41+03:00
Экономика

Один из старейших заводов Ростовской области пустят с молотка за 65 млн рублей

Миллеровский металлургический завод, упоминающийся еще в «Тихом Доне», простаивает без заказов уже несколько лет
Александр СТЕПАНОВ
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Миллеровский завод уже давно стоит без загрузки. Фото: ЖЖ/Блог краеведов ДГПБМиллеровский завод уже давно стоит без загрузки. Фото: ЖЖ/Блог краеведов ДГПБ
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Кредиторы выставили на торги Миллеровский завод металлургического оборудования (ОАО «МЗМО им. Гаврилова»), который находится в стадии ликвидации после фактического банкротства, произошедшего еще несколько лет назад.

Сколько именно задолжало это предприятие, точно не известно, но желающих получить с него хоть что-то обратно, исчисляется несколькими десятками — в арбитраже только за 2016-й год была целая очередь из тех, перед кем у миллеровского завода накопились не исполненные обязательства.

Сумма, за которую продается «МЗМО», впрочем, не так уж и велика — 56 млн рублей просят за лот, в который входят административные здания, три цеха и два склада (общей площадью около 2 тысяч кв.м), а также земля (несколько участков, более 30 тыс. кв.м), плюс еще 9 млн рублей — за второй лот, по которому продается оборудование.

Следует отметить, к слову, что это предприятие является одним из старейших в Ростовской области (расположен ): оно было основано еще чугуноплавильный завод еще в 1904-м, и упоминается, кстати, в романе «Тихий Дон» Михаила Шолохова. В советское время завод специализировался на производстве лебедок, в конце 80-х там делали подъемно-транспортные механизмы, которые экспортировали в 26 стран мира.

В 90-х его приватизировали, производственный профиль остался, в принципе, таким же, как и раньше, спустя четверть века завод обанкротился.

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