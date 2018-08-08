В Ростове-на-Дону пройдет «Вечеринка с Кэрри Брэдшоу»

8 Авг. 13:59 2018-08-08T14:55:20+03:00

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В честь 20-летия популярного сериала «Секс в большом городе» в Ростове-на-Дону, пройдут «Вечеринки с Кэрри Брэдшоу». Гости вечеринок посмотрят 4 серии любимого сериала и станут участниками развлекательной программы. Вечеринки организуют телеком-оператор «Дом.ru» и онлайн-сервис Amediateka.

Погружение в атмосферу ситкома состоится 15.08 в кафе Романтики. Начало в 19.00, вход по билетам, возрастное ограничение 18+. Билеты можно выиграть в викторине в группе «Дом.ru» в «ВКонтакте» или в розыгрышах партнеров в социальных сетях и популярных СМИ.

«Летние кинопоказы стали доброй традицией нашей компании. Приглашаем провести время за просмотром любимых серий культового сериала. Надеемся, гости получат удовольствие от программы и показа, который мы приготовили вместе с Amediateka», - комментирует директор филиала «Дом.ru» Евгения Горевая.

Все клиенты «Дом.ru» могут получить доступ к Amediateka за 349 рублей в месяц и смотреть премьеры одновременно со всем миром. Оформить подписку можно прямо с экрана телевизора, подключенного к многофункциональной ТВ-приставке «Дом.ru TV», в мобильном приложении «Дом.ru TV» или на сайте http://tv.domru.ru

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