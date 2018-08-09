2018-08-09T11:14:13+03:00
Общество

В Ростове на Нагибина огромный тополь упал на детскую площадку

Повреждены несколько автомобилей
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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Фото: ВК "Ростов Папа|Ростов-на-Дону"Фото: ВК "Ростов Папа|Ростов-на-Дону"
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В социальных сетях появились снимки последствий падения огромного тополя на детскую площадку, которая находится во дворе дома № 37 по проспекту Нагибина. Как сообщают очевидцы, все случилось рано утром 9 августа.

- При падении он задел сразу несколько автомобилей, после чего «прилег» на детскую площадку, на которой, по счастливой случайности, никого не было, страшно подумать о последствиях, если бы там находились мамочки с малышами, - рассказал очевидец Николай.

Местные жители шокированы, так как внешне дерево было абсолютно здоровым, никаких подозрений не возникало.

Напомним, 21 марта в центре Ростова-на-Дону погибла 21-летняя девушка. На нее упало дерево, когда она шла по улице Пушкинской (между Соколова и Чехова).

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