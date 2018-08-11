Готовьтесь к большим пробкам: в Ростове-на-Дону на полмесяца перекроют часть ул. Малиновского

СЕГОДНЯ 10:16 2018-08-11T10:16:48+03:00

Кроме того, на четыре месяца запретят движение пешеходов по тротуару на пр. Соколова, 86

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Ростовским автомобилистам, которые ездят по ул. Малиновского, известной своими огромными пробками, предстоит новое испытание — на одном из ее участков, между ул. 2-й Краснодарской и Каширской, перекроют движение на целых полмесяца.

- Будет прокладываться ливневая канализация на 2-й Краснодарской, 169 «Б», с подключением на ул. Малиновского, - пояснили «КП» - Ростов-на-Дону» в городском департаменте автодорог. - Поэтому с 30 августа и по 15 сентября будет ограничено движение транспорта на ул. Малиновского в створе дома №3 (закроют одну полосу).

Учитывая, что в южной столице, как известно. даже небольшое перекрытие проезжей части приводит к заторам, то ограничение движения на такой загруженной магистрали как ул. Малиновского непременно приведет к пробкам - впрочем, потерпеть придется только пару недель.

Кроме того, из-за стройки на пр. Соколова, 86 (неподалеку от ул. Варфоломеева), с 1 сентября и до конца текущего года будет ограничено движение пешеходов по тротуару в районе этого адреса — по восточной стороне улицы, так что придется заранее переходить на другую сторону.