2018-08-11T10:16:48+03:00
Общество

Готовьтесь к большим пробкам: в Ростове-на-Дону на полмесяца перекроют часть ул. Малиновского

Кроме того, на четыре месяца запретят движение пешеходов по тротуару на пр. Соколова, 86
Александр СТЕПАНОВ
Поделиться:
Неудобства придется потерпеть до середины сентября.Неудобства придется потерпеть до середины сентября.Фото: Олег РУКАВИЦЫН
Изменить размер текста:

Ростовским автомобилистам, которые ездят по ул. Малиновского, известной своими огромными пробками, предстоит новое испытание — на одном из ее участков, между ул. 2-й Краснодарской и Каширской, перекроют движение на целых полмесяца.

- Будет прокладываться ливневая канализация на 2-й Краснодарской, 169 «Б», с подключением на ул. Малиновского, - пояснили «КП» - Ростов-на-Дону» в городском департаменте автодорог. - Поэтому с 30 августа и по 15 сентября будет ограничено движение транспорта на ул. Малиновского в створе дома №3 (закроют одну полосу).

Учитывая, что в южной столице, как известно. даже небольшое перекрытие проезжей части приводит к заторам, то ограничение движения на такой загруженной магистрали как ул. Малиновского непременно приведет к пробкам - впрочем, потерпеть придется только пару недель.

Кроме того, из-за стройки на пр. Соколова, 86 (неподалеку от ул. Варфоломеева), с 1 сентября и до конца текущего года будет ограничено движение пешеходов по тротуару в районе этого адреса — по восточной стороне улицы, так что придется заранее переходить на другую сторону.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Ростове-на-Дону хотят оборудовать площадки для выгула собак во всех городских парках
В Ростове-на-Дону в ближайшие часы ожидается ураганный ветер
Режим высокой пожароопасности в Ростов-на-Дону сохранится как минимум до середины следующей недели
Губернатор Василий Голубев вывел своих подчиненных на футбольный матч против депутатов
В Ростове-на-Дону на территории старого аэропорта пройдут Всероссийские гонки на грузовиках
С сентября Ростов-на-Дону и Краснодар соединит прямой авиарейс
20-летнему жителю Новочеркасска грозит пять лет колонии за экстремизм в соцсети
В Ростовской области рабочему на заводе станком оторвало кисть
В Ростове-на-Дону в пожарах минувшей ночью погибли три человека
Мэрия Ростова-на-Дону потратит почти 400 млн рублей на освещение улиц
В Ростове-на-Дону в маршрутке скончался пассажир-пенсионер
В Ростовской области от удара током погиб 16-летний подросток, когда пылесосил салон машины
Ростовчанин погиб, перебегая через рельсы перед поездом «Анапа - Казань»
В Ростовской области лже-цветочница через Интернет полтора года обманывала покупателей
Проезд в электричках Ростовской области теперь можно оплатить транспортной картой
Ростовская область вошла в пятерку регионов по вводу жилья