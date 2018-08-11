2018-08-11T10:41:53+03:00
Происшествия

В Ростовской области рабочему на заводе станком оторвало кисть

Следственный комитет начал проверку условий обеспечения безопасности на предприятии
Александр СТЕПАНОВ
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Рабочий был доставлен в больницу в тяжелом состоянии.Рабочий был доставлен в больницу в тяжелом состоянии.Фото: Алексей ФОКИН
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ЧП произошло в минувшую пятницу, 10 августа, на одном из крупных предприятий города Миллерово.

- Во время выполнения очистки аппарата по подаче крахмала, травму правой кисти получил 41-летний работник предприятия, - сообщили «КП» - Ростов-на-Дону» в региональном управлении Следственного комитета России. - Он госпитализирован в медицинское учреждение. По факту случившегося проводится доследственная проверка, в ходе которой предстоит установить все обстоятельства, а затем будет принято процессуальное решение.

По информации из неофициальных источников, мужчине буквально оторвало кисть, он потерял много крови, пока оказался в больнице.

Между тем, если в ходе проверки будут выявлены нарушения по организации безопасных условий работы (т. е. если не будет доказано, что пострадавший сам полез в станок, от чего и пострадал), то должностное лицо, ответственное за соблюдение требований охраны труда, либо будет оштрафовано (до 400 тысяч рублей), либо вообще загремит за решетку на год.

Кроме того, предприятие могут обязать выплатить материальную компенсацию пострадавшему — правда, скорее всего, ее придется добиваться через суд.

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