20-летнему жителю Новочеркасска грозит пять лет колонии за экстремизм в соцсети

СЕГОДНЯ 11:45 2018-08-11T11:45:40+03:00

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В Новочеркасске 20-летний парень пойдет под суд за «Возбуждение ненависти или вражды и унижение человеческого достоинства». Расследованием уголовного дела занимается местный отдел Следкома.

- По версии следствия, молодой человек размещал на своей странице в соцсети посты — картинки, фотографии, видео- и аудиоролики, возбуждающие ненависть и вражду, содержащие побуждения к насилию против определенной национальности, - рассказали «КП» - Ростов-на-Дону» в управлении Следственного комитета по Ростовской области. - В настоящее время по уголовному делу выполняются необходимые следственные действия, чтобы установить все обстоятельства совершенного преступления.

Отметим, что санкции этой статьи УК РФ предусматривают наказание вплоть до лишения свободы на пять лет — все зависит от того, как суд квалифицирует те записи, которые делал молодой человек в социальной сети: если он сочтет их действительно серьезными, то, соответственно, и приговор будет жестким.