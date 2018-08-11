2018-08-11T13:27:51+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону на территории старого аэропорта пройдут Всероссийские гонки на грузовиках

За звание лучшего водителя большегруза будут сражаться шестьдесят претендентов
Александр СТЕПАНОВ
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Состязания обещают быть зрелищными.Состязания обещают быть зрелищными.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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С 13 по 15 сентября в Ростове-на-Дону состоится Всероссийский конкурс профмастерства на звание лучшего водителя грузовика.

Как сообщили «КП» - Ростов-на-Дону» в дирекции этого турнира, организатором которого выступил Минтранс России, соревнования будут проводиться по системе личного первенства по двум категориям: на грузовых автомобилях от 3,5 до 5 тонн и на автопоездах (тягач плюс полуприцеп).

- Победит тот, кто получит наибольшую сумму баллов, набранных по каждому виду соревнований конкурса: это и сдача Правил дорожного движения, и прохождение трассы скоростного маневрирования, - отметил наш собеседник.

В правительстве Ростовской области уточнили, что самая зрелищная часть соревнований — то есть само вождение — будет проходить на территории старого аэропорта (пр. Шолохова, 270/1). Там специально для этого построят трассу, на которой водителям предстоит продемонстрировать мастерство доставки хрупкого груза и скоростного маневрирования, а также выполнить отдельные задания: «полоса препятствий», «заезд в бокс», «змейка», «колея», «тоннельные ворота», «парковка».

Отмечается, что вход для зрителей будет бесплатным.

Призовой фонд конкурса – 1 млн рублей, эти деньги предусмотрены федеральной целевой программой «Повышение безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах». Победители по каждой из двух номинаций получат по 300 тысяч рублей, призеры — по 150 тысяч (за 2-е место) и 50 тысяч (3-е).

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