2018-08-15T14:19:33+03:00
Общество

В зоопарке Ростова-на-Дону появились патагонские мары

Для самца Эрнеста привезли компанию - двух молодых самок из Новосибирска
Ольга ГОПАЛО
Поделиться:
У самца Эрнеста теперь две молодые самки из Новосибирска. Фото: Ростовский зоопарк, стоп-кадр с видео.У самца Эрнеста теперь две молодые самки из Новосибирска. Фото: Ростовский зоопарк, стоп-кадр с видео.
Изменить размер текста:

Ростовчане и гости города уже сейчас могут посмотреть на причудливых зверьков - патагонских мар. Они появились в открытом доступе на экспозиции зоопарка Ростова-на-Дону.

Известно, что в прошлом году на Дон прибыл самец Эрнест. Ему сейчас семь лет. А теперь компанию ему составят две молодые самки из Новосибирска, которые прибыли на Дон вначале этого лета. Вольер с животными расположен рядом с фазанарием.

К слову, в жару в Ростове-на-Дону животные на особых уссловиях. Так, медведица Комета плещется в бассейне. А вот слонов не просто поливают из керхера, у них есть свое дежурство у купальни, куда они ходят по очереди. Не отстает от них и бегемот, который во время сильного солнца с удовольствием отмокает в бассейне.

Позаботились в зоопарке и о посетителях. Там установлены водные арки, со встроенными датчиками движения. При желании любой гость может пройти под ними и освежиться водной пылью.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Две трети дорог в Ростовской агломерации до конца текущего года должны соответствовать нормативам
«Ростелеком» предоставляет высокие скорости малому бизнесу
В Ростове-на-Дону каменный дворник без своей метлы превратился в боксера
Фестиваль воздушных шаров «Небесная регата-2018» 16-19 августа в Ростовской области: программа мероприятий
В жару часть Ростова-на-Дону останется без холодной воды
В Ростовской области на федеральных трассах ограничили движение из-за жары
В Новочеркасске опровергают информацию о появлении маньяка-педофила
В Ростове-на-Дону разыскивают преступника, который задушил супругов-пенсионеров
Пловчиха Юлия Ефимова подтвердила звание «Лучшей попы России»
В Ростове-на-Дону жители улицы Орбитальной жалуются на заросли амброзии
В Ростовской области зарегистрирована заявка на проведение референдума по теме изменения пенсионной системы