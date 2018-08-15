В зоопарке Ростова-на-Дону появились патагонские мары

СЕГОДНЯ 14:19 2018-08-15T14:19:33+03:00

У самца Эрнеста теперь две молодые самки из Новосибирска. Фото: Ростовский зоопарк, стоп-кадр с видео.

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Ростовчане и гости города уже сейчас могут посмотреть на причудливых зверьков - патагонских мар. Они появились в открытом доступе на экспозиции зоопарка Ростова-на-Дону.

Известно, что в прошлом году на Дон прибыл самец Эрнест. Ему сейчас семь лет. А теперь компанию ему составят две молодые самки из Новосибирска, которые прибыли на Дон вначале этого лета. Вольер с животными расположен рядом с фазанарием.

К слову, в жару в Ростове-на-Дону животные на особых уссловиях. Так, медведица Комета плещется в бассейне. А вот слонов не просто поливают из керхера, у них есть свое дежурство у купальни, куда они ходят по очереди. Не отстает от них и бегемот, который во время сильного солнца с удовольствием отмокает в бассейне.

Позаботились в зоопарке и о посетителях. Там установлены водные арки, со встроенными датчиками движения. При желании любой гость может пройти под ними и освежиться водной пылью.