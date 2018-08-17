Спасатели предупреждают о чрезвычайной пожарной опасности

СЕГОДНЯ 11:12 2018-08-17T11:12:57+03:00

Фото: Департамент по предупреждению и ликвидации ЧС РО

В регионе высокий риск возникновения природных пожаров Фото: Департамент по предупреждению и ликвидации ЧС РО

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Спасатели Ростовской области распространили официальное сообщение о чрезвычайной (пятый класс) пожарной опасности с 18 по 20 августа.

- Убедительно просим быть предельно внимательными в пожароопасный период и соблюдать все необходимые правила безопасности, - сообщает ГУ МЧС России по Ростовской области.

Жителей просят не разводить костры, не сжигать мусор, не выбрасывать непотушенные окурки, помнить о томи, что во время высокой и чрезвычайной пожароопасности объявляется запрет на посещение лесов.

В случае обнаружения пожара звоните по телефонам: с мобильного «101» или со стационарного «01».