Спасатели предупреждают о чрезвычайной пожарной опасности
Жителей призывают не разводить костры
В регионе высокий риск возникновения природных пожаровФото: Департамент по предупреждению и ликвидации ЧС РО
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Спасатели Ростовской области распространили официальное сообщение о чрезвычайной (пятый класс) пожарной опасности с 18 по 20 августа.
- Убедительно просим быть предельно внимательными в пожароопасный период и соблюдать все необходимые правила безопасности, - сообщает ГУ МЧС России по Ростовской области.
Жителей просят не разводить костры, не сжигать мусор, не выбрасывать непотушенные окурки, помнить о томи, что во время высокой и чрезвычайной пожароопасности объявляется запрет на посещение лесов.
В случае обнаружения пожара звоните по телефонам: с мобильного «101» или со стационарного «01».