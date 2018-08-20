2018-08-20T15:03:23+03:00
Общество

Донские спасатели предупредили о чрезвычайной пожарной опасности

Напряженная ситуация наблюдается по всему региону
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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В Ростовской области высокая вероятность природных пожаровВ Ростовской области высокая вероятность природных пожаровФото: "КП" Архив
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Донские спасатели распространили штормовое предупреждение. В Ростовской области сохраняется чрезвычайная и высокая опасность возникновения ландшафтных пожаров.

- По данным Гидрометцентра, в период 21-23 августа в Ростове-на-Дону чрезвычайная пожароопасность (5 класс), а в Миллеровском, Кашарском, Тарасовском, Верхнедонском, Шолоховском, Боковском, Советском районов отмечается высокая пожароопасность (4 класс), - говорится в информационном сообщении регионального МЧС.

Спасатели готовы выехать для ликвидации ЧС в любую минуту, но просят жителей не забывать о благоразумности, в частности, не сжигать мусор, не разводить костры, не выбрасывать непотушенные окурки.

Напомним, с 6 по 12 августа в донском регионе силами сотрудников ДПЧС РО ликвидировано 35 возгораний, спасены 58 человек. За неделю ликвидировано 52 ландшафтных пожара на общей площади 2,6 га.

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