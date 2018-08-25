Строительство скоростной ж/д магистрали Москва-Адлер может начаться из Ростова-на-Дону
С большой долей вероятности, строительство высокоскоростной ж/д магистрали «Север-Юг», которая должна в перспективе соединить Москву и Адлер, может начаться из Ростова-на-Дону. Об этом в ходе общественных слушаниях по законопроекту об агломерациях, принятом в первом чтении 5-м созывом ЗС РО на заключительном заседании, заявил министр транспорта Ростовской области Андрей Иванов.
- Очевидно, что выгоднее с точки зрения экономики строить не тысячекилометровую линию из Москвы, а соединить сначала скоростной железной дорогой два южных мегаполиса, - отметил Иванов.
Его коллега, министр экономики региона Максим Папушенко подтвердил, что руководство РЖД изъявляло намерение начать строительство именно на ростовском участке.
К слову, месяцем ранее, выступая на заседании правительства Ростовской области, глава СКЖД Владимир Пястолов анонсировал создание такого проекта, который бы соединил ж/д веткой Ростова-на-Дону и Краснодар, причем начинаться она должна от «Платова», по прямой до столицы Кубани, с возможностью пустить поезда по этой линии на скорости в 400 км/ч.