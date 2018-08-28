Историки обсудили роль казачества в освобождении Ростовской области от немецко-фашистских захватчиков

СЕГОДНЯ 07:36 2018-08-28T07:36:44+03:00

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Исторический совет Всевеликого войска Донского и ученые Южного научного центра РАН в ходе круглого стола, посвященного теме 75-летия освобождения Ростовской области, обсудили значение казачества в этих важнейших событиях.

- Изучение истории Великой Отечественной войны необходимо для того, чтобы сохранить память о войне для будущих поколений, - отметил принявший участие в дискуссии первый замгубернатора и атаман Всевеликого войска Донского Виктор Гончаров. - И Миус-фронт — одна из самых значимых страниц в истории: там были огромнейшие потери, но там была победа, добытая столь большой ценой. Сегодня перед нами, историками и казаками, стоит серьезнейшая задача: написать честную историю тех лет и участия в ней казачества. Огромное число сынов Тихого Дона сложили свои головы за Родину, за свой край. И мы просто обязаны донести до людей всю правду о тех событиях, предоставить истинную информацию о войне.

Схема операции. Фото: из архива ВКО ВВД.

В ходе встречи обсуждались и вопросы значения Миус-фронта в истории Великой Отечественной войны, и действия казачьих формирований в прорыве и освобождении региона, и новые материалы о сражениях. Говорил также и о работе поисковых объединений, и об информационном освещении этих процессов, и, конечно, о патриотическом воспитании молодежи.

- Бои на Миус-фронте имели стратегические последствия для всей войны, - подчеркнул доктор исторических наук, завотделом гуманитарных исследований ЮНЦ РАН Евгений Кринко. - Для того, чтобы удержать этот плацдарм, немцам пришлось перебрасывать туда с других фронтов — и это, во многом, предопределило, например, успех Красной Армии на центральном направлении и, в конечном итоге, способствовало победе на Курской дуге.

Как сказал в свою очередь заместитель войскового атамана Михаил Беспалов, большую роль в освобождении Ростовской области от врага сыграли и казаки — в том числе, 5-го гвардейского Донского казачьего корпуса.