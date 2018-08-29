В Ростовской области система «112» полностью запущена в эксплуатацию
В Ростовской области запущена в эксплуатацию система «112».
- Эта структура позволяет объединить диспетчерские и экстренные службы, значительно сократить время их реагирования на чрезвычайные ситуации, происшествия, а также на обращения граждан, - сообщает правительство Ростовской области.
За последние семь месяцев в службу «112» поступило почти два миллиона звонков. Примерно каждый пятый вызов касается вопросов оказания скорой медицинской помощи, на втором месте звонки, связанные с работой правоохранительных органов, на третьем - вопросами ЖКХ.
Напомним, номер «112» предназначен для использования в экстренных ситуациях и для получения консультаций по вопросам безопасности и способам защиты от чрезвычайных ситуаций.