В Ростовской области система «112» полностью запущена в эксплуатацию

СЕГОДНЯ 15:52 2018-08-29T15:52:39+03:00

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В Ростовской области запущена в эксплуатацию система «112».

- Эта структура позволяет объединить диспетчерские и экстренные службы, значительно сократить время их реагирования на чрезвычайные ситуации, происшествия, а также на обращения граждан, - сообщает правительство Ростовской области.

За последние семь месяцев в службу «112» поступило почти два миллиона звонков. Примерно каждый пятый вызов касается вопросов оказания скорой медицинской помощи, на втором месте звонки, связанные с работой правоохранительных органов, на третьем - вопросами ЖКХ.

Напомним, номер «112» предназначен для использования в экстренных ситуациях и для получения консультаций по вопросам безопасности и способам защиты от чрезвычайных ситуаций.