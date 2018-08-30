Пьяная жительница Магадана нокаутировала полицейского на ж/д вокзале в Ростове-на-Дону

СЕГОДНЯ 12:30 2018-08-30T12:31:43+03:00

Суровая дама с севера вела себя очень агрессивно. Фото: Евгения ГУСЕВА

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Инцидент произошел примерно в час ночи 26 августа на станции Ростов-главный во время стоянки пассажирского поезда №97, следовавшего из Кисловодска в Тынду, когда полицейский наряд, вызванный проводником, пытался сопроводить уже начавшую дебоширить даму из Магадана, которая бурно отмечала по пути возвращение с курорта домой (она отдыхала в Пятигорске), в отделение.

- 31-летняя пассажирка из десятого вагона набросилась на одного из сотрудников, ударив его кулаком в голову, - рассказали «КП» - Ростов-на-Дону» Южном следственном управлении на транспорте СКР.

От неожиданного "хука с правой" страж порядка едва не лишился сознания, и на удержание разбушевавшейся грозной дамы с далекого севера бросились коллеги пострадавшего: им с большим трудом удалось ее утихомирить.

- Возбуждено уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей», - добавили в Следкоме.

Сейчас следователи просматривают записи с камер видеонаблюдения, опрашивают свидетелей случившегося, дабы собрать достаточные доказательства для утверждения обвинительного заключения и передачи его в суд.