«Миссис Россия» Полина Диброва поделилась с подписчиками своим школьным фото

СЕГОДНЯ 11:32 2018-09-03T11:34:06+03:00

Красавица рассказала, что для нее Новый год начинается не с елки, а с 1 сентября

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«Миссис Россия» Полина Диброва опубликовала школьное фото, подписав его: «Узнаете?». На нем обычная школьница, которая уже через несколько лет превратится в настоящую светскую львицу с многотысячной армией подписчиков.

Напомним, Полина родом из Ростова-на-Дону. Здесь она окончила среднюю школу, впервые попробовала себя на подиуме, а еще познакомилась со своим звездным супругом - шоуменом Дмитрием. Телеведущий влюбился в молодую модель, которая была много младше него и увез в Москву. Сейчас у пары подрастают трое сыновей.

К слову, многодетная мать считает, что прежде, чем воспитывать детей, родители должны начинать с себя. А потому сама не только занимается спортом, танцами и ведет активный образ жизни, но и развивает своих мальчишек. Например, не так давно семья побывала на экскурсии в Питере.

Также красавица призналась, что для нее Новый год начинается не с елки, а с 1 сентября.

- Видимо, живу по старому календарю, - рассказала она. - За отдых силы аккумулируются. Достаточно летнего времени для раздумий и постановки задач.