2018-09-03T11:34:06+03:00
Общество

«Миссис Россия» Полина Диброва поделилась с подписчиками своим школьным фото

Красавица рассказала, что для нее Новый год начинается не с елки, а с 1 сентября
ГОШЕВ Игорь
Поделиться:
Из обычной ростовской школьницы Полина превратилась в светскую львицу с многотысячной армией подписчиков. Фото: Instagram Полины Дибровой.Из обычной ростовской школьницы Полина превратилась в светскую львицу с многотысячной армией подписчиков. Фото: Instagram Полины Дибровой.
Изменить размер текста:

«Миссис Россия» Полина Диброва опубликовала школьное фото, подписав его: «Узнаете?». На нем обычная школьница, которая уже через несколько лет превратится в настоящую светскую львицу с многотысячной армией подписчиков.

Напомним, Полина родом из Ростова-на-Дону. Здесь она окончила среднюю школу, впервые попробовала себя на подиуме, а еще познакомилась со своим звездным супругом - шоуменом Дмитрием. Телеведущий влюбился в молодую модель, которая была много младше него и увез в Москву. Сейчас у пары подрастают трое сыновей.

К слову, многодетная мать считает, что прежде, чем воспитывать детей, родители должны начинать с себя. А потому сама не только занимается спортом, танцами и ведет активный образ жизни, но и развивает своих мальчишек. Например, не так давно семья побывала на экскурсии в Питере.

Также красавица призналась, что для нее Новый год начинается не с елки, а с 1 сентября.

- Видимо, живу по старому календарю, - рассказала она. - За отдых силы аккумулируются. Достаточно летнего времени для раздумий и постановки задач.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В экопарке на Темернике, который должен стать самым большим в Европе, пообещали создать веломаршруты
День города Ростова-на-Дону 2018: кто приедет из звезд
Батайчанин продает старинную копейку по цене "трешки" в Ростове-на-Дону
Пловчиха Юлия Ефимова пригласила поклонников в Казань
В Ростове-на-Дону по факту убийства 23-летней девушки возбудили уголовное дело
В Аксае Ростовской области открыли комплекс для одаренных детей и молодежи ДГТУ
Больше двух миллионов рублей выиграл в лотерею водитель-дальнобойщик из Ростовской области
В Танаисе во время раскопок некрополя нашли погребения младенцев в амфорах
«Мужика бы потного да волосатого»: поклонники оценили фото «Мисс Россия» Татьяны Котовой в откровенном купальнике
В Новочеркасске в аварии со скорой пострадала девочка-пешеход
Губернаторские скачки в Ростове-на-Дону выиграл целинский жеребец
Девять футболистов "Ростова" вызваны с свои национальные сборные
Двум микрорайонам Ростова-на-Дону целый месяц будут ежедневно отключать свет
В Ростове-на-Дону "семерка" сбила мужчину на пешеходном переходе