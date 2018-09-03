Больше двух миллионов рублей выиграл в лотерею водитель-дальнобойщик из Ростовской области

СЕГОДНЯ 11:53 2018-09-03T11:57:22+03:00

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Больше двух миллионов рублей неожиданно свалились на водителя-дальнобойщика из Ростовской области. Мужчина выиграл их в лотерею. Как оказалось, жителю из Ростовской области везет уже не в первый раз. Правда, суммы выигрышей были не такими внушительными - от трех до двенадцати тысяч рублей.

Как рассказал сам счастливчик Владимир Облаков, лотерейные билеты он покупает через Интернет. Правда, делает это только на определенном участке федеральной трассы М-4 «Дон», по которой ему частенько приходится колесить по работе. При этом мужчина рассказал, что выигрыш планирует потратить на семью. В частности, хочет купить квартиру для своей дочери.

К слову, на достигнутом Облаков останавливаться не собирается. И говорит, что участие в подобных лотереях для него и его семьи уже стало доброй традицией.

Напомним, ростовчанка выиграла в лотерею квартиру, но заберет выигрыш деньгами.