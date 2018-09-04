Выборы 9 сентября 2018 года в Ростовской области: избирательные участки для голосования

СЕГОДНЯ 13:06 2018-09-04T13:06:27+03:00

В воскресенье, 9 сентября, в Ростовской области состоятся выборы в Законодательное собрание 6-го созыва: публикуем избирательные участки для голосования

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9 сентября 2018 года, в день выборов депутатов Законодательного собрания Ростовской области 6-го созыва, свои двери для избирателей откроют 2 608 участковых комиссий, а над организацией процесса голосования будут работать более 26 тысяч человек.

Членам облизбиркома переданы порядка 6,5 млн бюллетеней, которые направлены тридцати окружным избирательным комиссиям.

За шестьдесят мест в региональном парламенте (поровну — по одномандатным округам и по партийным спискам) претендуют 665 кандидатов. Конкуренция, таким образом, составляет в среднем 11 человек на место. Однако при этом «списочников» зарегистрировано 535, а одномандатников — 130.

По данным на 3 сентября, кандидатами и партиями на территории Ростовской области распространяется свыше восьмисот видов агитматериалов - брошюр, плакатов, листовок, баннеров, выпущенных общим тиражом около 14,5 млн штук.

На проведение предвыборной агитации к настоящему времени израсходовано 114,7 млн. рублей (чуть меньше половины — как раз на печатную агитпродукцию).

КОНКРЕТНО

Как распределились в ходе жеребьевки партии в избирательных бюллетенях:

№1 - Ростовское областное отделение Политической партии «КОММУНИСТЫ РОССИИ»;

№2 – Региональное отделение в Ростовской области Всероссийской политической партии «НАРОДНЫЙ АЛЬЯНС»;

№3 - Ростовское региональное отделение ЛДПР;

№4 – Региональное отделение в Ростовской области Всероссийской политической партии «Партия пенсионеров России»;

№5 - Региональное отделение Политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»;

№6 - Ростовское региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;

№7 - Ростовское областное отделение политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

ГДЕ ГОЛОСОВАТЬ В ЮЖНОЙ СТОЛИЦЕ

Список избирательных комиссий

* ТИК Ворошиловского района Ростова-на-Дону

* ТИК Железнодорожного района Ростова-на-Дону

* ТИК Кировского района Ростова-на-Дону

* ТИК Ленинского района Ростова-на-Дону

* ТИК Октябрьского района Ростова-на-Дону

* ТИК Первомайского района Ростова-на-Дону

* ТИК Пролетарского района Ростова-на-Дону

* ТИК Советского района Ростова-на-Дону