Выборы 9 сентября 2018 года в Ростовской области: избирательные участки для голосования
9 сентября 2018 года, в день выборов депутатов Законодательного собрания Ростовской области 6-го созыва, свои двери для избирателей откроют 2 608 участковых комиссий, а над организацией процесса голосования будут работать более 26 тысяч человек.
Членам облизбиркома переданы порядка 6,5 млн бюллетеней, которые направлены тридцати окружным избирательным комиссиям.
За шестьдесят мест в региональном парламенте (поровну — по одномандатным округам и по партийным спискам) претендуют 665 кандидатов. Конкуренция, таким образом, составляет в среднем 11 человек на место. Однако при этом «списочников» зарегистрировано 535, а одномандатников — 130.
По данным на 3 сентября, кандидатами и партиями на территории Ростовской области распространяется свыше восьмисот видов агитматериалов - брошюр, плакатов, листовок, баннеров, выпущенных общим тиражом около 14,5 млн штук.
На проведение предвыборной агитации к настоящему времени израсходовано 114,7 млн. рублей (чуть меньше половины — как раз на печатную агитпродукцию).
КОНКРЕТНО
Как распределились в ходе жеребьевки партии в избирательных бюллетенях:
№1 - Ростовское областное отделение Политической партии «КОММУНИСТЫ РОССИИ»;
№2 – Региональное отделение в Ростовской области Всероссийской политической партии «НАРОДНЫЙ АЛЬЯНС»;
№3 - Ростовское региональное отделение ЛДПР;
№4 – Региональное отделение в Ростовской области Всероссийской политической партии «Партия пенсионеров России»;
№5 - Региональное отделение Политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»;
№6 - Ростовское региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;
№7 - Ростовское областное отделение политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».
ГДЕ ГОЛОСОВАТЬ В ЮЖНОЙ СТОЛИЦЕ
Список избирательных комиссий
* ТИК Ворошиловского района Ростова-на-Дону
* ТИК Железнодорожного района Ростова-на-Дону
* ТИК Кировского района Ростова-на-Дону
* ТИК Ленинского района Ростова-на-Дону
* ТИК Октябрьского района Ростова-на-Дону
* ТИК Первомайского района Ростова-на-Дону
* ТИК Пролетарского района Ростова-на-Дону