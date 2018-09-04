«Вас сюда не приглашали!»: в ростовской школе 1 сентября превратилось в кошмар для родителей

СЕГОДНЯ 13:39 2018-09-04T13:52:19+03:00

Изменить размер текста: A A

В редакцию «Комсомольской правды-Ростов» позвонил ростовчанин, который рассказал о 1 сентября в школе № 94 в Александровке, куда пошла учиться его внучка.

- Честно сказать, такого праздника как у нас не ожидал никто, - признался Юрий Николаевич. - В этом году торжественную линейку с концертом организовали в актовом зале, куда завели первоклассников. Вот только к ним разрешили пройти только одному из родителей. Рядом со мной стояла семья, которой сотрудница школы с повязкой дружинника в лоб заявила: «Выбирайте, кто зайдет: мама или папа!» Народ стоял в недоумении - чем один родитель отличается от другого? Однако на все возмущения она ответила: «Вы ничего не понимаете: 1 сентября - это праздник для первоклассников, а не для родителей. Вас сюда никто не приглашал!». Что уж говорить о дедушках и бабушках, которые пришли разделить радостное событие со своими внуками? Я вместе со своей 79-летней мамой почти два часа простоял на солнцепеке пока к нам не вывели детей. Даже из уважения к возрасту не сделали исключения. Мне непонятно, почему в других школах и не только Ростова-на-Дону из 1 сентября сделали радостное событие на улице с шарами, родными и улыбками, а здесь просто испортили людям праздник?

В самой школе № 94 комментировать ситуацию по телефону отказались и предложили записаться на прием к директору - его приемные часы в четверг и в субботу.