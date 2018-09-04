«Все просто!»: Разработан кредит для бизнеса до миллиона рублей за пять минут

СЕГОДНЯ 14:57 2018-09-04T14:57:58+03:00

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Большинство предпринимателей, у которых есть свой бизнес, заинтересованы в банковских кредитах. И для тех из них, которые пользуются онлайн кассами «Эвотор» последние полгода, это стало возможным в кратчаийшие сроки. Новый кредит для бизнеса «ПСБ «Все просто!» разработал Промсвязьбанк. Максимальная сумма - миллион рублей. Оформление и получение в интернет-банке займет всего пять минут.

- Мы используем передовые технологии digital-сферы для автоматизации и перевода в онлайн своих кредитных продуктов, - расказал директор департамента продуктов и технологий среднего и малого бизнеса Промсвязьбанка Иннокентий Воловик. - В результате, получаем решения, которые существенным образом экономят время и ресурсы предпринимателя.

Предложение размещено в личном кабинете «Эвотор», где бизнесмен может оставить заявку и получить решение по кредиту без посещения офиса банка. В течение 12 часов банк озвучит свой вердикт, а также согласует с клиентом удобное время выезда менеджера для открытия расчетного счета.

По словам руководителя направления больших данных компании «Эвотор» Антона Брута, в соответствии с заявкой предпринимателя банку предоставится необходимая финансовая информация по компании. Эти технологии делают бизнес прозрачным и понятным для банка, облегчая процесс принятия решения.

*Данное предложение действует только для клиентов компании «Эвотор».

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