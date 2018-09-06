В Ростове-на-Дону наказали бизнесменов, которые торговали алкоголем в День трезвости

СЕГОДНЯ 10:36 2018-09-06T10:36:30+03:00

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В Ростовской области вот уже несколько лет существуют Дни трезвости, когда запрещено торговать алкоголем в магазинах, торговых палатках и супермаркета. Речь идет о детских праздниках - Последнем звонке, Дне защиты детей, Выпускном и, конечно же, Дне знаний.

В этом году было принято решение запретить продажу спиртного 3 сентября. Однако не все коммерсанты прислушались к требованиям областного закона. Как сообщили в Комитете по торговле Ростова-на-Дону, совместно с правоохранителями они провели рейд по 77 торговым точкам. В итоге, в трех из них, несмотря ни на что, продали напитки с градусами.

Речь идет о торговых павильонах, который расположены в центре города и, в частности, на улице Максима Горького. Кроме того, два из них работают - на Западном, а именно на проспекте Стачки. В отношении нарушителей уже составлены административные протоколы. А дела переданы в мировые суды.

Максимальное наказание, которое грозит нарушителям, штраф до 40 тысяч рублей.