2018-09-06T10:36:30+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону наказали бизнесменов, которые торговали алкоголем в День трезвости

Торговать спиртным в донской столице было запрещено 3 сентября
Ольга ГОПАЛО
Поделиться:
Понедельник, 3 сентября, для школьников стал первым днем нового учебного года.Понедельник, 3 сентября, для школьников стал первым днем нового учебного года.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:

В Ростовской области вот уже несколько лет существуют Дни трезвости, когда запрещено торговать алкоголем в магазинах, торговых палатках и супермаркета. Речь идет о детских праздниках - Последнем звонке, Дне защиты детей, Выпускном и, конечно же, Дне знаний.

В этом году было принято решение запретить продажу спиртного 3 сентября. Однако не все коммерсанты прислушались к требованиям областного закона. Как сообщили в Комитете по торговле Ростова-на-Дону, совместно с правоохранителями они провели рейд по 77 торговым точкам. В итоге, в трех из них, несмотря ни на что, продали напитки с градусами.

Речь идет о торговых павильонах, который расположены в центре города и, в частности, на улице Максима Горького. Кроме того, два из них работают - на Западном, а именно на проспекте Стачки. В отношении нарушителей уже составлены административные протоколы. А дела переданы в мировые суды.

Максимальное наказание, которое грозит нарушителям, штраф до 40 тысяч рублей.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Ростове-на-Дону объявлено штормовое предупреждение: синоптики прогнозируют сильный ветер
Компании «Ростелеком» и «Яндекс» запускают совместный тариф с облачным хранилищем, которого хватит на всё
Фейерверк мог стать причиной крупного пожара в Левенцовке Ростова-на-Дону
"Какой ужас": Актер из Таганрога Павел Деревянко поделился с поклонниками кровавыми снимками
«Все видно»: Звезда Playboy Мария Лиман показала грудь
В Ростовской области таможенники задержали автомобиль, начиненный медью
Шикарная бричка: рэпер Баста приобрел автомобиль Rolls-Royce
В Ростове-на-Дону на Металлургической запретят остановку транспорта
В Ростове-на-Дону возбудили пять уголовных дел против лже-пенсионеров, которые незаконно получили полмиллиона рублей
В Ростовской области будут судить мать, которая избивала и не кормила 11-летнего ребенка
В Таганроге на три месяца перекрыли одну из улиц
Баста: "Концерт на "Ростов-Арене" состоится, я безумно счастлив"
РФПЛ будет следить за состоянием газона "Ростов-Арены" после концерта Басты
Управляющая компания "Ростов-Арены" восстановит газон после концерта Басты
«Ростелеком» приглашает на день города Таганрога
Из Ростова-на-Дону теперь можно улететь в Китай
Фестиваль науки «Включай ЭКОлогику!» в ДГТУ 7-8 сентября 2018 в Ростове-на-Дону: интерактивные площадки, познавательные шоу, научно-популярные лекции
Четыре человека пострадали в лобовом столкновении на трассе "Ростов - Таганрог"
В Ростове-на-Дону транспортную карту можно купить у водителя автобуса
Цена за литр бензина в Ростове-на-Дону выросла с начала года почти на 4 рубля
Мэрия Ростова-на-Дону оспорила решение Арбитража об отказе выселять рынок «Темерник»
В Ростове-на-Дону просят реконструировать набережную на Северном
В Новочеркасске поезд «Адлер-Тольятти» сбил военнослужащего насмерть