В Ростове-на-Дону коллекторов оштрафовали на 20 тысяч рублей за неправильные смски

СЕГОДНЯ 16:59 2018-09-06T17:00:42+03:00

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В Ростовской области победой должника закончилось дело против коллекторов. Мужчина обратился к судебными приставам и рассказал, что ему постоянно приходят сообщения о наличии задолженности. При этом смски приходили ему не только в дневное - положенное по закону время, но и чаще чем прописано в законодательстве. Свои слова он подтвердил детализацией звонков.

Кроме того, приставы внимательно изучили содержание текстовых сообщений и пришли к выводу, что они противоречат требованиям Федерального закона №230 сразу по трем пунктам. В итоге, в адрес микрофинансовой организации было составлено сразу несколько протоколов об административных нарушениях. А общая сумма штрафа составила двадцать тысяч рублей. Дело было передано в суд. Решение суда уже вступило в законную силу.

КОНКРЕТНО

В смс коллекторов не было:

1. фамилия, имя и отчество (при наличии) либо наименование кредитора, а также лица, действующего от имени и (или) в его интересах;

2. сведения о факте наличия просроченной задолженности (без указания ее размера и структуры)

3. номер контактного телефона кредитора, а также лица, действующего от имени и (или) в его интересах.