2018-09-07T10:52:11+03:00
Общество

В полиции Ростова-на-Дону предупредили о трех популярных способах мошенничества

На удочку злоумышленников попадаются школьники и старики
Ольга ГОПАЛО
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На удочку мошенников часто попадаются дети и пенсионеры.На удочку мошенников часто попадаются дети и пенсионеры.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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С приходом осени мошенники не дремлют. И, как правило, их жертвами становятся самые доверчивые люди - школьники и пенсионеры. В полиции Ростовской области рассказали о трех самых популярных способах мошенничества в регионе. Зная о них, можно избежать печальных последствий. Как говорится: кто предупрежден, то вооружен.

Итак, один из популярных вариантов - когда в ваши двери стучат незнакомые люди и представляются работниками каких-либо служб и учреждений. В Главном Управлении МВД России по региону учат: не верьте на слово. Нужно не только попросить предъявить соответствующие документы, но и позвонить в те самые в организации - удостовериться, что вас не обманывают.

Еще один вариант, когда предлагают «внезапно устаревшие» деньги на новые. На такую удочку часто попадаются старики. Статистике известны случаи, когда, получив сбережения граждан, злоумышленники отдавали им ненастоящие банкноты, предназначенные для розыгрышей.

Ну, и наконец, не стоит верить тем, кто обещает вам «социальное пособие» и предлагает такую схему: вы получаете от незнакомца крупную купюру, и размениваете ее, отдавая свои деньги. Скорее всего, в руки от мошенника попадет ненастоящая банкнота.

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