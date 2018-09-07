2018-09-07T14:23:13+03:00
Общество

В Волгодонске у подростка на улице грабитель отобрал мобильник

Уже через несколько минут после сообщения о преступлении, злоумышленника вычислили и задержали
Ольга ГОПАЛО
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Дорогой мобильник у подростка отобрали на улице. Фото: ГОПАЛО Ольга.Дорогой мобильник у подростка отобрали на улице. Фото: ГОПАЛО Ольга.
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В городе Волгодонске Ростовской области учащийся одного из учебных заведений города стал жертвой преступления. Подросток позвонил в полицию и рассказал, что рано утром на улице к нему подошел неизвестный и отобрал мобильный телефон. Парень сообщил приметы злоумышленника.

Как рассказали в Главном Управлении МВД России по региону, они тут же были переданы наружным службам полиции. И уже через несколько минут нападавшего удалось задержать. Его заметили сотрудники патрульно-постовой службы. При нем как раз находился и тот самый мобильный телефон. Выяснилось, что 18-летний нападавший - житель Дубовского района. Он уже отбывал наказание в местах не столь отдаленных после того, как совершил кражу. В настоящее время он нигде не учиться и не работает.

В отношении задержанного было возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Теперь он может оказаться на скамье подсудимых, а похищенный мобильник владельцу пообещали вернуть в ближайшее время.

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