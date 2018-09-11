Конкурс-смотр изобретателей и инноваторов «Донская сборка.2018» 24-27 октября 2018 в Ростове-на-Дону: программа, номинации, призовой фонд

СЕГОДНЯ 14:26 2018-09-11T14:26:59+03:00

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Конкурс-смотр изобретателей и инноваторов «Донская сборка.2018» 24 по 27 октября 2018 в Ростове-на-Дону: программа, номинации, призовой фонд. Он пройдет в ДГТУ. Уже начался прием заявок. Призовой фонд - 800 000 рублей. В этом году к традиционным номинациям добавилась «Агротехнология года». По словам ректора вуза Бесариона Месхи, это стимул для изобретателей направлять творческую энергию на решение проблем, характерных для донского региона. Кроме того, победителей определят в номинациях «Юный изобретатель», «Студенческая разработка» и «Изобретение года». Конкурсантам предстоит защищать свои проекты перед экспертами и зрителями.

Эксперты обсудят проблематику формирования и реализации конкурентных преимуществ региона и компаний в различных сферах экономики. Участников ждут пленарная дискуссия, круглые столы, стратегические сессии, публичные лекции и деловая игра. А посетители выставки изобретений смогут повзаимодействовать с ними, поучаствовать в тестировании и экспериментах. Здесь же состоится профессиональная битва между графическими дизайнерами, пройдут киберпоединки, а для детей организуют образовательную площадку по практическому программированию.

КОНКРЕТНО

Оставить заявку на участие в крупнейшем на Юге России ежегодном конкурсе-смотре изобретателей и инноваторов «Донская сборка.2018» можно на сайте: донскаясборка.рф.

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