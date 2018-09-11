2018-09-11T17:25:22+03:00
Общество

На месте рынка «Привоз» построят новую школу

Депутаты проголосовали за передачу земли
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
Поделиться:
В Западном жилом районе на одну школу станет больше. Схема: rostov-gorod.ruВ Западном жилом районе на одну школу станет больше. Схема: rostov-gorod.ru
Изменить размер текста:

В Западном жилом районе Ростова-на-Дону на одну школу станет больше. Учебное учреждение будет построено на месте рынка «Привоз». Учитывая, что земля была федеральной, на прошедшем заседании ГорДумы депутаты своим решением включили ее в перечень имущества, которое будет передан в муниципальную собственность города.

Генеральным планом города предполагается здесь строительство школы (на 1400 мест), а так как сам земельный участок достаточно большой, возможно также размещение и детского сада, и других социальных объектов.

Напомним, в новом районе Суворовский завершается строительство еще одной новой школы. Она располагается на территории военного городка № 140 (бульвар Измайловский). Помимо учебных классов предусмотрены многофункциональный актовый и спортивный залы, столовая, зоны отдыха.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Эксперт: проспекту Нагибина в Ростове-на-Дону необходимы 4 транспортные развязки и 6 подземных переходов
«А как же Коля?»: Поклонники подозревают, что у Виктории Лопыревой новый роман
«Создана для секса»: новые снимки звезды Playboy Марии Лиман набирают тысячи лайков
«Ноги надо подкачать»: поклонник рассказал «Мисс Россия» Татьяне Котовой как подкорректировать фигуру
«Ростелеком» обеспечил видеонаблюдение в Единый день голосования
В Ростовской области идут съемки фильма «По законом военного времени-3»
Конкурс-смотр изобретателей и инноваторов «Донская сборка.2018» 24-27 октября 2018 в Ростове-на-Дону: программа, номинации, призовой фонд
В Ростове-на-Дону в новом центре для безнадзорных животных установили вольеры
В Ростове-на-Дону к ноябрю дополнительно отремонтируют еще пять улиц
Житель Новочеркасска через Интернет соблазнил девушку, а потом обманул на 420 тысяч рублей
В Ростове-на-Дону полицейские нашли больше 70 нарушений у таксистов
«Совсем недавно перестукивались через живот»: экс-супруг Ольги Бузовой отметил два месяца со дня рождения дочери
Студенты ЮФУ отправились в Китай показать высокий уровень бизнес-проектов
«Ростелеком» организовал прямую трансляцию чемпионата России по тяжелой атлетике
В Ростовской области через два года могут заработать шесть ветропарков
В Ростове-на-Дону электричка будет ходить по кольцу
Жители Ростова-на-Дону в день города смогут бесплатно проверить свое здоровье
Стартовала продажа билетов на матч «Ростов» — «Уфа»
"Кирпичи" на улице Обсерваторной досаждают водителям в Ростове-на-Дону
В ростовской сауне полицейские накрыли притон с проститутками
Сотни мертвых рыб обнаружили посетители в зоопарке Ростова-на-Дону
В Таганроге прошел Всероссийский инженерный фестиваль