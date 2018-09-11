На месте рынка «Привоз» построят новую школу
В Западном жилом районе Ростова-на-Дону на одну школу станет больше. Учебное учреждение будет построено на месте рынка «Привоз». Учитывая, что земля была федеральной, на прошедшем заседании ГорДумы депутаты своим решением включили ее в перечень имущества, которое будет передан в муниципальную собственность города.
Генеральным планом города предполагается здесь строительство школы (на 1400 мест), а так как сам земельный участок достаточно большой, возможно также размещение и детского сада, и других социальных объектов.
Напомним, в новом районе Суворовский завершается строительство еще одной новой школы. Она располагается на территории военного городка № 140 (бульвар Измайловский). Помимо учебных классов предусмотрены многофункциональный актовый и спортивный залы, столовая, зоны отдыха.