2018-09-12T18:31:57+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону музей «Россия - моя история» откроется в середине октября

Сейчас там устанавливают оборудование и благоустраивают территорию вокруг
Ольга ГОПАЛО
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Интерактивный музей будет открыт в Ростове-на-Дону совсем скоро.Интерактивный музей будет открыт в Ростове-на-Дону совсем скоро.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В Ростове-на-Дону музей «Россия - моя история» откроется в середине октября. Об этом журналистам сообщил глава администрации донской столицы Виталий Кушнарев. По его словам, строительная часть, как и планировалась, была завершена к 1 сентября 2018 года. В настоящее время производится монтаж оборудования, устанавливают экраны и другую различную аппаратуру. Все работы должны быть завершены к 14 октября. В администрации контролируют сроки и ход выполнения работ.

- Но скорость не должна влиять на качество, - подчеркнул Кушнарев.

Кроме того, по его словам, там в настоящее время идет активное благоустройство территории - устанавливаются детская площадка, лавочки, дорожки и урны. А в ближайшее время еще и будут высажены зеленые насаждения. Виталий Кушнарев подчеркнул, что это будет один из лучших исторических музеев страны по содержанию.

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