СЕГОДНЯ 18:31 2018-09-12T18:31:57+03:00

Изменить размер текста: A A

В Ростове-на-Дону музей «Россия - моя история» откроется в середине октября. Об этом журналистам сообщил глава администрации донской столицы Виталий Кушнарев. По его словам, строительная часть, как и планировалась, была завершена к 1 сентября 2018 года. В настоящее время производится монтаж оборудования, устанавливают экраны и другую различную аппаратуру. Все работы должны быть завершены к 14 октября. В администрации контролируют сроки и ход выполнения работ.

- Но скорость не должна влиять на качество, - подчеркнул Кушнарев.

Кроме того, по его словам, там в настоящее время идет активное благоустройство территории - устанавливаются детская площадка, лавочки, дорожки и урны. А в ближайшее время еще и будут высажены зеленые насаждения. Виталий Кушнарев подчеркнул, что это будет один из лучших исторических музеев страны по содержанию.