2018-09-14T10:19:04+03:00
Общество

Житель Ростова-на-Дону предложил, как избавить проспект Нагибина от пробок

Вот уже несколько дней автомобилисты простаивают в транспортных заторах дольше обычного
Ольга ГОПАЛО
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Вот уже несколько дней автомобилисты простаивают в транспортных заторах дольше обычного.Вот уже несколько дней автомобилисты простаивают в транспортных заторах дольше обычного.Фото: Ольга ГОПАЛО
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Проспект Нагибина Ростова-на-Дону считается одной из самых загруженных магистралей города. Именно поэтому сотни автомобилистов особенно в час-пик простаивают в пробках по дороге из Северного жилого массива, Чкаловского и Темерника по пути в центр донской столицы и обратно. Ситуацию усугубил и ремонт моста по улице Нансена.

Как сообщили в городском Департаменте транспорта, с 8 сентября было ограничено движение по северной и полностью прекращено по южной стороне улицы Нансена. Там идет ремонт путепровода. Работы продлятся до 12 декабря. Конечно, в связи с этим городские власти предусмотрели изменение схемы движения. В частности, с 13 сентября сделали движение по улице Фрунзе - на участке от проспекта Буденновский до улицы Стадионная в западном направлении, односторонним. С того же дня временно отменена выделенная полоса для движения общественного пассажирского транспорта по проспекту Михаила Нагибина - на участке от улицы Ленина до площади Гагарина, в направлении последней. А участок от проспекта Соколова до Чехова по Текучева сделали двусторонним.

Однако ростовчанин Роман Баталин решил подумать и на перспективу.

- Ремонт это, конечно, замечательно, - написал он на сервисе Активный ростовчанин. - Но мост уже десяток лет не справляется с увеличившимся в разы потоком автотранспорта. И утром и вечером автомобилисты стоят в пробке в восточном направлении. Необходимо расширить мост до четырех полос.

Пока его инициативу поддержали только 11 человек.

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