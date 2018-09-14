2018-09-14T11:30:27+03:00
Происшествия

В Ростове-на-Дону задержали 30-летнего безработного, который нападал на женщин

По факту возбуждено уголовное дело
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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Подозреваемый задержан и доставлен в полициюПодозреваемый задержан и доставлен в полициюФото: ГУ МВД России по РО
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В Первомайском районе Ростова-на-Дону задержали 30-летнего безработного, которого подозревают в серии грабежей.

- В отдел полиции обратилась гражданка, - рассказали в пресс-службе ведомства. - Женщина сообщила, что неизвестный мужчина ударил ее и выхватил дамскую сумочку, в которой находились деньги.

Через некоторое время аналогичное заявление уже от другой жительницы города. Злоумышленник сорвал с потерпевшей золотую цепочку, когда она шла по Сельмашу. Обе жертвы назвали одинаковые приметы грабителя.

- В ходе оперативно-розыскных мероприятий оперуполномоченные уголовного розыска задержали безработного 30-летнего местного жителя, - добавили в полиции.

В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело. Сейчас стражи порядка проверяют подозреваемого на причастность к совершению аналогичных преступлении. Известно, что ранее он уже был судим за кражи и грабеж.

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