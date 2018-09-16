Ростов-на-Дону после небольшого ливня стал похож на Венецию
В Ростове-на-Дону ливень зарядил с утра воскресенья, 16 сентября. Его последствием стала одна из затопленных улиц в центре города. Видео курсирующих по ней машин появилось в социальных сетях.
-Прошел дождь, Ростов-на-Дону превратился в Венецию, - написал автор видео.
Однако пользователи отмечают, что подобное здесь происходит регулярно. Кроме того, аналогичная ситуация и на других улицах города. К слову, опубликованное видео уже посмотрели больше десяти тысяч человек.
По данным метеорологов, дождь в донской столице будет идти всю субботу, 16 сентября. Всего за несколько часов выпадет почти сантиметр осадков. Воздух в этот день прогреется до двадцати градусов тепла. Южный ветер будет дуть со скоростью три метра в секунду. Зато вся рабочая неделя хоть и будет хмурой, но без осадков. Температура воздуха днем от плюс 20 до 24 градусов выше нуля.
Потоп на улицах Ростова 16.9.2018 Ростов-на-Дону Главный.Ростов Главный в Instagram https://www.instagram.com/rostovnadonuvk/ Ростов Главный в Telegram https://t.me/joinchat/AAAAAESGLMFNfRT7TLdp2g Ростов Главный в ВК https://vk.com/rostovnadonu Чат Ростова https://t.me/rostovnadonuchat