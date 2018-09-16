Ростов-на-Дону после небольшого ливня стал похож на Венецию

СЕГОДНЯ 13:54 2018-09-16T15:12:52+03:00

Видео о затоплении улицы Малюгиной посмотрели больше десяти тысяч человек. Фото: группа Вконтакте "Ростов-Главный".

Видео о затоплении улицы Малюгиной посмотрели больше десяти тысяч человек [видео]

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В Ростове-на-Дону ливень зарядил с утра воскресенья, 16 сентября. Его последствием стала одна из затопленных улиц в центре города. Видео курсирующих по ней машин появилось в социальных сетях.

-Прошел дождь, Ростов-на-Дону превратился в Венецию, - написал автор видео.

Однако пользователи отмечают, что подобное здесь происходит регулярно. Кроме того, аналогичная ситуация и на других улицах города. К слову, опубликованное видео уже посмотрели больше десяти тысяч человек.

По данным метеорологов, дождь в донской столице будет идти всю субботу, 16 сентября. Всего за несколько часов выпадет почти сантиметр осадков. Воздух в этот день прогреется до двадцати градусов тепла. Южный ветер будет дуть со скоростью три метра в секунду. Зато вся рабочая неделя хоть и будет хмурой, но без осадков. Температура воздуха днем от плюс 20 до 24 градусов выше нуля.