В Ростове-на-Дону мужчина из мести спалил дом

СЕГОДНЯ 14:56 2018-09-16T14:57:17+03:00

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В полицию Ростова-на-Дону обратилась женщина, у которой пытались спалить дом. Сумма ущерба, причиненного владелице, составила около 500 тысяч рублей. Стражи порядка выяснили, что злоумышленник в состоянии алкогольного опьянения пришел к ней домой, а женщина не пустила его на порог. После этого мужчина ушел и пришел уже тогда, когда никого не было дома. Он поджег крышу и скрылся.

Как рассказали в Главном Управлении МВД России по региону, полицейские установили и задержали ранее судимого за кражу 38-летнего ростовчанина. В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное уничтожение или повреждение имущества». Гражданину избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Ему грозит лишение свободы на срок до двух лет.

К слову, благодаря быстрому приезду пожарных, весь дом сгореть не успел.