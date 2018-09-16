2018-09-16T18:27:40+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону на проспекте Нагибина столкнулись три легковушки

Видео ЧП появилось в социальных сетях
Ольга ГОПАЛО
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Серьезная пробка наблюдается от торгового центра до Нариманова. Фото: стоп-кадр "Яндекс-карты".Серьезная пробка наблюдается от торгового центра до Нариманова. Фото: стоп-кадр "Яндекс-карты".
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В воскресенье, 16 сентября, в Ростове-на-Дону произошло дорожное происшествие с участием трех автомобилей. Видео ЧП появилось в социальных сетях. На кадрах видно, что на проспекте Михаила Нагибина стоят три искореженных легковушки, возле которых суетятся владельцы. По предварительным данным, в результате аварии никто не пострадал, но машины получили серьезные механические повреждения. На месте уже собралась внушительная пробка. Скорость автомобилей, которые движутся по дороге из центра города по направлению в Северный жилой массив, составляет семь километров в час. Серьезная пробка наблюдается от торгового центра до Нариманова.

Теперь сотрудникам госавтоинспеции предстоит определить все обстоятельства произошедшего. К слову, видео, опубликованное одним из горожан в социальных сетях, набрало уже больше десяти тысяч просмотров. В комментариях автомобилистам предлагают искать объездные пути, чтобы не простаивать последние часы выходного дня в заторах.

Авария на Нагибина с 3 авто 16.9.2018 Ростов-на-Дону Главный.Ростов Главный в Instagram https://www.instagram.com/rostovnadonuvk/ Ростов Главный в Telegram https://t.me/joinchat/AAAAAESGLMFNfRT7TLdp2g Ростов Главный в ВК https://vk.com/rostovnadonu Чат Ростова https://t.me/rostovnadonuchat

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